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Встановили куполи на храмі у Волновасі

У Волновасі звели куполи храму Святого Миколая Чудотворця Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату.

Про це йдеться в сюжеті Телеканал UA: Донбас.

Нагадаємо, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків "ДНР".


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Теги: церква
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