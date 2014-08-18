Встановили куполи на храмі у Волновасі
Сьогодні, 15:29
У Волновасі звели куполи храму Святого Миколая Чудотворця Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату.
Про це йдеться в сюжеті Телеканал UA: Донбас.
Нагадаємо, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків "ДНР".
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Про це йдеться в сюжеті Телеканал UA: Донбас.
Нагадаємо, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків "ДНР".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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