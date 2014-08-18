Встановили куполи на храмі у Волновасі





Про це йдеться в сюжеті



Нагадаємо, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків "ДНР".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волновасі звели куполи храму Святого Миколая Чудотворця Донецької єпархії Української православної церкви Київського патріархату.Про це йдеться в сюжеті Телеканал UA: Донбас Нагадаємо, храм будують на честь загиблих військовослужбовців 51-ї бригади з міста Володимир-Волинського. 18 захисників загинули 22 травня 2014 року під Волновахою через обстріли з боку бойовиків "ДНР".

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