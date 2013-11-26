Небезпечні безхатченки з-під мосту непокоять лучан







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканці Луцька скаржаться на безхатченків, які оселилися під мостом на вулиці Привокзальній.

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