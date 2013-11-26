вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Небезпечні безхатченки з-під мосту непокоять лучан

Мешканці Луцька скаржаться на безхатченків, які оселилися під мостом на вулиці Привокзальній.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Безхатченки, безпека, скарги
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцький депутат, який оскандалився з «Егоїстом», пересів на елітне авто
Ця структура приносить найбільше шкоди Луцьку, – експерт про «УКРОП»
Чому проект про здорожчання проїзду в Луцьку опублікували на старому сайті міськради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
Небезпечні безхатченки з-під мосту непокоять лучан
Сьогодні, 11:44
Встановили куполи на храмі у Волновасі
13 березень, 15:29
У центрі Луцька горів автомобіль
05 березень, 12:14
Луцькій школі презентували мультиборд. ВІДЕО
11 лютий, 10:36
Відкриття патрульної поліції Ковеля: відео з висоти пташиного польоту
04 лютий, 16:05
Схожі новини
Як Вересневе бунтувало проти бомжів Як Вересневе бунтувало проти бомжів
26 листопад, 2013, 09:12
Через відсутність пляжів на Волині загинуло вже 30 людей Через відсутність пляжів на Волині загинуло вже 30 людей
09 липень, 2012, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Марія Хурсенко: Пам’ятаю, мене в дитинстві через тата навіть побоювалися
Сьогодні, 10:42
 1
Важко в навчанні – легко в бою: на Волині - «вогневий» вишкіл загонів тероборони
Сьогодні, 10:18
 1
Вчителька після заробітків відкрила бізнес і повернулася до школи
Сьогодні, 08:30
 1
Українським спортсменам заборонили брати участь у змаганнях на території РФ
Сьогодні, 13:31
 0
У Луцьку вшанували добровольців. ФОТО
Сьогодні, 13:14
 0
Медіа
відео
1/8