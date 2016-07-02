Чи варто сподіватись волинським атовцям на обіцяні землі?
Сьогодні, 12:20
Лише частина волинських атовців отримали земельні ділянки. Чи варто очікувати на землі решті вояків?
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