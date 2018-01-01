Як лучанам отримати гроші з бюджету





Під час неї містяни дізналися корисну інформацію про залучення коштів на округи без депутатів, використання різних інструментів взаємодії громадян із місцевою владою та поспілкувалися із засновником ГР "Свідомі", меценатом та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 березня відбулася зустріч жителів Луцька та прихильників Громадянського руху "Свідомі".Під час неї містяни дізналися корисну інформацію про залучення коштів на округи без депутатів, використання різних інструментів взаємодії громадян із місцевою владою та поспілкувалися із засновником ГР "Свідомі", меценатом та депутатом Луцької міської ради Андрієм Покровським.Приєднуйтесь до Громадянського Руху "СВІДОМІ"! Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 49 а (Рекреаціна зона «CITY PARK»). Телефон: +380 99 215 50 75

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