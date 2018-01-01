Покровський заявив про політичний тиск з боку влади. ВІДЕО

Андрій Покровський заявив про політичний тиск на інвесторів з боку влади Луцька в особі партії "УКРОП".



Про це йшлося під час сесії Луцькради вчора, 30 травня, - повідомляє



"Щоб депутати не проявляли себе зайвою активністю їх б'ють по рукам. Це можна порівняти, як зі злочинним режимом Януковича. Щодо інвесторів, то за останні роки ми бачили безпрецедентні випадки відношення влади щодо "Порт-сіті". Ми бачимо що був виставлений за двері "Макдокнальдс", "Богдан моторс". Ніхто не вступив навіть в перемовини з керівництвом", - відзначив Андрій Покровський.



"Не калічте рідне місто, наше з вами місто, наш спільний дім. Закликаю ще раз до того, що ви маєте усвідомити: ніхто з вам не поїде жити за кордон, ваші рідні, близькі будуть жити у Луцьку . Ви несете відповідальність за те, що відбувається з містом", – закликав депутат.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат Луцькради та співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"заявив про політичний тиск на інвесторів з боку влади Луцька в особі партії "УКРОП".Про це йшлося під час сесії Луцькради вчора, 30 травня, - повідомляє "Сфера-ТВ" "Щоб депутати не проявляли себе зайвою активністю їх б'ють по рукам. Це можна порівняти, як зі злочинним режимом Януковича. Щодо інвесторів, то за останні роки ми бачили безпрецедентні випадки відношення влади щодо "Порт-сіті". Ми бачимо що був виставлений за двері "Макдокнальдс", "Богдан моторс". Ніхто не вступив навіть в перемовини з керівництвом", - відзначив Андрій Покровський."Не калічте рідне місто, наше з вами місто, наш спільний дім. Закликаю ще раз до того, що ви маєте усвідомити: ніхто з вам не поїде жити за кордон, ваші рідні, близькі будуть жити у Луцьку . Ви несете відповідальність за те, що відбувається з містом", – закликав депутат.

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