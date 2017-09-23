Показали, як «купають» луцькі тролейбуси у Кременчуку
Сьогодні, 10:25
В мережі опублікували відео, як у місті Кременчук ретельно миють і доглядають за тролейбусами, які виготовлені на Луцькому автозаводі «Богдан Моторс».
Нагадаємо, що луцький завод виграв тендер на поставку 40-ка тролейбусів для автопарку міста Кременчук Полтавської області.
Нові тролейбуси розфарбовані в насичений рожевий колір, який обрав градоначальник Кременчука. За словами посадовця, віддали перевагу саме такому забарвленню, бо колір близький до гранатового – кольору перемоги. Окрім того, у місті хотіли отримати яскравий та по-своєму унікальний транспорт.
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Нагадаємо, що луцький завод виграв тендер на поставку 40-ка тролейбусів для автопарку міста Кременчук Полтавської області.
Нові тролейбуси розфарбовані в насичений рожевий колір, який обрав градоначальник Кременчука. За словами посадовця, віддали перевагу саме такому забарвленню, бо колір близький до гранатового – кольору перемоги. Окрім того, у місті хотіли отримати яскравий та по-своєму унікальний транспорт.
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