Показали відео зустрічі лучан з Романом Хорзовим

Романом Хорзовим.



Відео розмістили на сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ" у YouTube, - пише







Для охочих почерпнути кілька крилах висловів, ми підготували ТОП цитат із зустрічі:



"Якщо ви не будете рухатися, то потрапите в полон своєї зони комфорту" (про розвиток, чому не треба зупинятися і сидіти на місці);

"Треба рухатися. Піднімати свій зад і бігти робити";

"Мислення є основою. Якщо в тебе його немає, ти не зробиш бізнес" (про правильне мислення, те, яке орієнтоване на клієнта);

"Не бабло головне – гість головний" (про ведення ресторанного бізнесу);

"Демократизація – це майбутнє. Нове покоління більш демократизоване. Нове покоління не сприймає ресторан як святковість";

"Своє місто треба рекламувати" (про туризм у Луцьку);

"Максимум щиро і багато працювати та максимум щиро і багато відпочивати" (про своє життєве кредо);

"Треба дуже багато читати: книга – це чийсь досвід. Друге – це подорожі" (про мотивацію);

"Я не копіюю, я просто синтезую" (про досвід, здобутий в подорожах закордоном);

"Рахуй, думай, не довіряй" (висновки з невдалих проектів);

"Не можна бути ефективним і не "врєдним" (про працівників та лідерство);

"Не женіться за ціною. Створюйте цінності";

"Дуже важливо, хто з вами поряд".

Нагадаємо: Роман Хорзов у рамках "Школи свідомого громадянина" поділився власним досвідом, як став успішним. На початку Хорзов розповів, як розпочалася його діяльність. Також під час лекції він додав, як же з'явилася ідея створення "Ротонда" BEACH CLUB. Не обійшлося і без запитань про новий заклад "MOJO hall", який ресторатор планує відкрити у середині вересня.

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