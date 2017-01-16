У Луцьку сталася аварія через приступ епілепсії у водія
Сьогодні, 20:00
У Луцьку автомобіль влетів у ворота розважального центру.
Зазначають, що водій втратив керування через приступ епілепсії, - йдеться у сюжеті ТРК Україна.
«У нього стався приступ епілепсії. Очевидців події знайти не вдалося. Він, як вийшов з машини, був нормальний, але потім у нього ще один приступ стався.
Йому надали медичну допомогу і відразу госпіталізували», - розповів патрульний поліцейський Ігор Гапонюк.
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Зазначають, що водій втратив керування через приступ епілепсії, - йдеться у сюжеті ТРК Україна.
«У нього стався приступ епілепсії. Очевидців події знайти не вдалося. Він, як вийшов з машини, був нормальний, але потім у нього ще один приступ стався.
Йому надали медичну допомогу і відразу госпіталізували», - розповів патрульний поліцейський Ігор Гапонюк.
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