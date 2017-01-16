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У Луцьку сталася аварія через приступ епілепсії у водія

У Луцьку автомобіль влетів у ворота розважального центру.

Зазначають, що водій втратив керування через приступ епілепсії, - йдеться у сюжеті ТРК Україна.

«У нього стався приступ епілепсії. Очевидців події знайти не вдалося. Він, як вийшов з машини, був нормальний, але потім у нього ще один приступ стався.

Йому надали медичну допомогу і відразу госпіталізували», - розповів патрульний поліцейський Ігор Гапонюк.


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Теги: Відео, ДТП, аварія
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