У Луцьку сталася аварія через приступ епілепсії у водія





Зазначають, що водій втратив керування через приступ епілепсії, - йдеться у сюжеті



«У нього стався приступ епілепсії. Очевидців події знайти не вдалося. Він, як вийшов з машини, був нормальний, але потім у нього ще один приступ стався.



Йому надали медичну допомогу і відразу госпіталізували», - розповів патрульний поліцейський Ігор Гапонюк.





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