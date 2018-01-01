Опублікували відео з концерту пам’яті Кузьми «Скрябіна» в Луцьку





Про це пише



«Більше сотні людей, теплі емоції та незабутні враження, якими хочеться ділитися. Саме тому, ми підготували для вас цей відеоспогад з акустичного вечора, присвяченого 50-річчю Андрія Кузьменка, який відбувся 17 серпня на території рекреаційної зони «City Park», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З’явилося ліричне відео з вечора пам'яті Андрія Кузьменка у Луцьку. Захід зібрав чимало поціновувачів творчості гурту «Скрябін».Про це пише Конкурент «Більше сотні людей, теплі емоції та незабутні враження, якими хочеться ділитися. Саме тому, ми підготували для вас цей відеоспогад з акустичного вечора, присвяченого 50-річчю Андрія Кузьменка, який відбувся 17 серпня на території рекреаційної зони «City Park», - йдеться у дописі.Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку.

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