Опублікували відео з концерту пам’яті Кузьми «Скрябіна» в Луцьку
Сьогодні, 21:10
З’явилося ліричне відео з вечора пам'яті Андрія Кузьменка у Луцьку. Захід зібрав чимало поціновувачів творчості гурту «Скрябін».
Про це пише Конкурент.
«Більше сотні людей, теплі емоції та незабутні враження, якими хочеться ділитися. Саме тому, ми підготували для вас цей відеоспогад з акустичного вечора, присвяченого 50-річчю Андрія Кузьменка, який відбувся 17 серпня на території рекреаційної зони «City Park», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку.
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Про це пише Конкурент.
«Більше сотні людей, теплі емоції та незабутні враження, якими хочеться ділитися. Саме тому, ми підготували для вас цей відеоспогад з акустичного вечора, присвяченого 50-річчю Андрія Кузьменка, який відбувся 17 серпня на території рекреаційної зони «City Park», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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