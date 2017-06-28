Відкриття «Паркового кварталу» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
Сьогодні, 10:23
Будівельна компанія «Інвестор» показала відео з відкриття житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі.
Про це йдеться на сторінці будівельної компанії «Інвестор», - інформує Перший.
«Щиро вдячні нашим клієнтам за довіру та хороший вибір», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. – 15 000 $.
Якщо вас зацікавила інформація та ви хочете придбати нове житло, то звертайтеся за телефоном:
068 300 20 10
Або за адресою:
вул. Глібова, 8 б, м. Ковель.
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Про це йдеться на сторінці будівельної компанії «Інвестор», - інформує Перший.
«Щиро вдячні нашим клієнтам за довіру та хороший вибір», – йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. – 15 000 $.
Якщо вас зацікавила інформація та ви хочете придбати нове житло, то звертайтеся за телефоном:
068 300 20 10
Або за адресою:
вул. Глібова, 8 б, м. Ковель.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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