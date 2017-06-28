Відкриття «Паркового кварталу» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО





Про це йдеться на сторінці будівельної компанії «Інвестор», - інформує



«Щиро вдячні нашим клієнтам за довіру та хороший вибір», – йдеться у дописі.



Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. – 15 000 $.



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068 300 20 10



Або за адресою:



вул. Глібова, 8 б, м. Ковель.









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