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Відкриття «Паркового кварталу» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО

Будівельна компанія «Інвестор» показала відео з відкриття житлового комплексу «Парковий квартал», що у Ковелі.

Про це йдеться на сторінці будівельної компанії «Інвестор», - інформує Перший.

«Щиро вдячні нашим клієнтам за довіру та хороший вибір», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у ЖК «Парковий квартал» діє акційна пропозиція на 1-кімнатну квартиру площею 40,2 кв.м. – 15 000 $.

Якщо вас зацікавила інформація та ви хочете придбати нове житло, то звертайтеся за телефоном:

068 300 20 10

Або за адресою:

вул. Глібова, 8 б, м. Ковель.




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Теги: Інвестор, квартира, продаж, Парковий квартал, Ковель
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