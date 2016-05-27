вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

З’явилося відео з порадами Андрія Куликова

У мережі з′явилося відео із порадами українського теле- і радіожурналіста Андрія Куликова.

У ньому медіаексперт поділився кількома лайфхаками, як не стати жертвою фейку, а також розповів, як правильно читати новини, - пише Конкурент.

До слова, у межах проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «Свідомі», 4 вересня у розважальному центрі «Промінь» він прочитав лекцію «Як не бути обманутим в епоху інформаційних війн».

Під час зустрічі з лучанами Андрій Куликов розповів про те, як став журналістом, як працював на провідних телеканалах, а згодом пояснив, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн.

Для тих, хто, на жаль, не зміг відвідати лекцію, організатори підготували відеоверсію, яка з'явиться вже незабаром.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: журналісти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
З’явилося відео з порадами Андрія Куликова
Сьогодні, 21:06
Відкриття «Паркового кварталу» з висоти пташиного польоту. ВІДЕО
04 вересень, 10:23
Опублікували відео з концерту пам’яті Кузьми «Скрябіна» в Луцьку
21 серпень, 21:10
У Луцьку сталася аварія через приступ епілепсії у водія
02 серпень, 20:00
Показали відео зустрічі лучан з Романом Хорзовим
09 липень, 19:51
Схожі новини
Чи варто сподіватись волинським атовцям на обіцяні землі? Чи варто сподіватись волинським атовцям на обіцяні землі?
15 березень, 12:20
Волинь з висоти пташиного польоту Волинь з висоти пташиного польоту
27 травень, 2016, 15:04
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинян закликають зробити подарунок сину загиблого бійця
Сьогодні, 22:20
 0
На Волині нема грошей на інсулін для діабетиків. ВІДЕО
Сьогодні, 21:39
 0
Наче пожежа: видовищний захід сонця на волинському озері. ФОТО
Сьогодні, 21:31
 0
На Волині вшанували польських солдатів, загиблих у бою з Червоною армією
Сьогодні, 21:15
 0
З’явилося відео з порадами Андрія Куликова
Сьогодні, 21:06
 0
Медіа
відео
1/8