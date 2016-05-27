З’явилося відео з порадами Андрія Куликова
Сьогодні, 21:06
У мережі з′явилося відео із порадами українського теле- і радіожурналіста Андрія Куликова.
У ньому медіаексперт поділився кількома лайфхаками, як не стати жертвою фейку, а також розповів, як правильно читати новини, - пише Конкурент.
До слова, у межах проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «Свідомі», 4 вересня у розважальному центрі «Промінь» він прочитав лекцію «Як не бути обманутим в епоху інформаційних війн».
Під час зустрічі з лучанами Андрій Куликов розповів про те, як став журналістом, як працював на провідних телеканалах, а згодом пояснив, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн.
Для тих, хто, на жаль, не зміг відвідати лекцію, організатори підготували відеоверсію, яка з'явиться вже незабаром.
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У ньому медіаексперт поділився кількома лайфхаками, як не стати жертвою фейку, а також розповів, як правильно читати новини, - пише Конкурент.
До слова, у межах проекту «Школа свідомого громадянина», який організовує Громадянський Рух «Свідомі», 4 вересня у розважальному центрі «Промінь» він прочитав лекцію «Як не бути обманутим в епоху інформаційних війн».
Під час зустрічі з лучанами Андрій Куликов розповів про те, як став журналістом, як працював на провідних телеканалах, а згодом пояснив, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн.
Для тих, хто, на жаль, не зміг відвідати лекцію, організатори підготували відеоверсію, яка з'явиться вже незабаром.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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