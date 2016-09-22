Зустріч Андрія Куликова у Луцьку: супермотивації від ведучого
Сьогодні, 13:40
З'явився ролик із зустрічі з відомим журналістом та екс-ведучим "Свободи слова" Андрієм Куликовим.
Відео опублікували на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент.
"У 61-й день народження українського журналіста, радіо– і телеведучого Андрія Куликова даруємо вам 80 хвилин супермотивації! Про дитинство, родину, навчання в університеті та те, як став журналістом, про роботу в газетах, на радіо та телебаченні, про хабарі, маніпулювання та брехню в ЗМІ. Андрій Куликов щиро ділиться своїми особистими секретами і порадами", – йдеться у дописі.
Аби знати, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн, про медіаграмотність і розпізнавання фейків, варто подивитися відеоверсію публічної лекції медіаексперта в рамках проекту "Школа свідомого громадянина".
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Відео опублікували на Facebook-сторінці Громадянського Руху "СВІДОМІ", - пише Конкурент.
"У 61-й день народження українського журналіста, радіо– і телеведучого Андрія Куликова даруємо вам 80 хвилин супермотивації! Про дитинство, родину, навчання в університеті та те, як став журналістом, про роботу в газетах, на радіо та телебаченні, про хабарі, маніпулювання та брехню в ЗМІ. Андрій Куликов щиро ділиться своїми особистими секретами і порадами", – йдеться у дописі.
Аби знати, як не бути обманутим в епоху інформаційних війн, про медіаграмотність і розпізнавання фейків, варто подивитися відеоверсію публічної лекції медіаексперта в рамках проекту "Школа свідомого громадянина".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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