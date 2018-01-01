Як на даху луцької «Супернови» дивилися екстравагантну виставу*
Сьогодні, 15:45
Чи міг собі коли-небудь подумати волинський поет Кость Шишко, що його вірші зберуть більше сотні людей, водитимуть їх поверхами новобудови, ганяючи натовпом по нешироких сходових клітках, між щойно пофарбованими стінами, з темряви коридорів і до світла просторих вікон з чудовими краєвидами?
Навряд чи. Як і не міг уявити, що історія його життя стане основою експериментальної вистави-лабораторії «Шишко», що її дясяток акторів з різних українських театрів зіграли у неділю, 1 жовтня, - пише Район.Луцьк.
Завершальна вистава Міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак» зібрала глядачів у одній із багатоповерхівок житлового комплексу «Супернова» будівельної компанії «ІНВЕСТОР». Дія розпочалася на газоні, а потім плавно із темного підвалу перенеслася просто на просторий дах. На майже кожному із 9 поверхів новобудови відбувалася якась дія. На одному – вечірка з літературними читаннями, на іншому – суд та вигнання Шишка з комуністичної партії, ще на одному – блукання наосліп з руку з поводирями-акторами та віршами.
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Навряд чи. Як і не міг уявити, що історія його життя стане основою експериментальної вистави-лабораторії «Шишко», що її дясяток акторів з різних українських театрів зіграли у неділю, 1 жовтня, - пише Район.Луцьк.
Завершальна вистава Міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак» зібрала глядачів у одній із багатоповерхівок житлового комплексу «Супернова» будівельної компанії «ІНВЕСТОР». Дія розпочалася на газоні, а потім плавно із темного підвалу перенеслася просто на просторий дах. На майже кожному із 9 поверхів новобудови відбувалася якась дія. На одному – вечірка з літературними читаннями, на іншому – суд та вигнання Шишка з комуністичної партії, ще на одному – блукання наосліп з руку з поводирями-акторами та віршами.
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