Як будують наймасштабніший житловий комплекс Луцька*
Сьогодні, 12:50
У Луцьку триває будівництво наймасштабнішого житлового комплексу «Супернова», який зводить будівельна компанія «Інвестор».
Наразі робота на будівництві йде повним ходом. Черговим відео-звітом з будівнитва поділилися на сторінці компанії в YouTube, – пише Перший.
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Біля перших трьох будинків житлового комплексу облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава.
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До слова, у ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку. Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри.
Нагадаємо, нещодавно на одній із багатоповерхівок ЖК «Супернова» показали завершальну виставу Міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак».
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Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
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Наразі робота на будівництві йде повним ходом. Черговим відео-звітом з будівнитва поділилися на сторінці компанії в YouTube, – пише Перший.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як купити мрію, або Екскурсія «Суперновою»
Біля перших трьох будинків житлового комплексу облаштовують територію: виклали пішохідні доріжки бруківкою, з боків якої зеленіє акуратна трава.
ДИВИТИСЯ ПЛАНУВАННЯ КВАРТИР
До слова, у ЖК «Супернова» продають останні двокімнатні квартири у зданому будинку. Розміщені вони на 9 та 10 поверхах. Їхня площа становить від 69, 5 квадратних метри.
Нагадаємо, нещодавно на одній із багатоповерхівок ЖК «Супернова» показали завершальну виставу Міжнародного театрального фестивалю «Мандрівний вішак».
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Ідуть тільки з пов’язками»: вистава «Шишко» на даху «Супернови».
Детальну інформацію про ЖК «Супернова» можна отримати у відділі продажів: 095 030 20 10, 096 030 20 10, вул. Цегельна, 28, м. Луцьк.
Facebook: https://www.facebook.com/investorlutsk
Instagram: bud.investor
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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