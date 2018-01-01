Львів запрошує лучан в гості. ВІДЕО





Його опублікували на сайті Львівської міської ради.



Натомість, Львівський міський голова Андрій Садовий опублікував ролик у себе на сторінці у Facebook та написав: "Луцьк! Запрошуємо в гості до Львова!"







У ролику - моменти, які показують різний Львів: культурний, спортивний, науковий, гастрономічний, духовний. Але кожна з цих сторін по-своєму цікава та варта уваги.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові зняли промоційний ролик, який показує туристичну привабливість міста.Його опублікували на сайті Львівської міської ради.Натомість, Львівський міський головаопублікував ролик у себе на сторінці у Facebook та написав: "Луцьк! Запрошуємо в гості до Львова!"У ролику - моменти, які показують різний Львів: культурний, спортивний, науковий, гастрономічний, духовний. Але кожна з цих сторін по-своєму цікава та варта уваги.

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