Львів запрошує лучан в гості. ВІДЕО
Сьогодні, 18:31
У Львові зняли промоційний ролик, який показує туристичну привабливість міста.
Його опублікували на сайті Львівської міської ради.
Натомість, Львівський міський голова Андрій Садовий опублікував ролик у себе на сторінці у Facebook та написав: "Луцьк! Запрошуємо в гості до Львова!"
У ролику - моменти, які показують різний Львів: культурний, спортивний, науковий, гастрономічний, духовний. Але кожна з цих сторін по-своєму цікава та варта уваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Його опублікували на сайті Львівської міської ради.
Натомість, Львівський міський голова Андрій Садовий опублікував ролик у себе на сторінці у Facebook та написав: "Луцьк! Запрошуємо в гості до Львова!"
У ролику - моменти, які показують різний Львів: культурний, спортивний, науковий, гастрономічний, духовний. Але кожна з цих сторін по-своєму цікава та варта уваги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні відео
Львів запрошує лучан в гості. ВІДЕО
Сьогодні, 18:31
Відео унікальної вистави на даху 10-поверхівки «Супернови»
24 жовтень, 16:01
Як будують наймасштабніший житловий комплекс Луцька*
09 жовтень, 12:50
Як на даху луцької «Супернови» дивилися екстравагантну виставу*
03 жовтень, 15:45
Зустріч Андрія Куликова у Луцьку: супермотивації від ведучого
28 вересень, 13:40
Медіа