У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
Сьогодні, 12:09
У мережу виклали проморолик про місто Володимир-Волинський.
Відеороботу виготовила фірма ТзОВ «ТВ Креатив». Вартість проморолика вийшла дешевшою на близько 15 тисяч гривень, ніж передбачалося проектом, - пише Буг.
Автор проекту зі створення промо-ролика – Світлана Федонюк. На відеороботу було передбачено 70 тисяч гривень.
Відео про Володимир-Волинський – останній з проектів громадського бюджету, який у місті повинні були виконати до завершення 2018-го року.
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Відеороботу виготовила фірма ТзОВ «ТВ Креатив». Вартість проморолика вийшла дешевшою на близько 15 тисяч гривень, ніж передбачалося проектом, - пише Буг.
Автор проекту зі створення промо-ролика – Світлана Федонюк. На відеороботу було передбачено 70 тисяч гривень.
Відео про Володимир-Волинський – останній з проектів громадського бюджету, який у місті повинні були виконати до завершення 2018-го року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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