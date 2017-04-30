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У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський

У мережу виклали проморолик про місто Володимир-Волинський.

Відеороботу виготовила фірма ТзОВ «ТВ Креатив». Вартість проморолика вийшла дешевшою на близько 15 тисяч гривень, ніж передбачалося проектом, - пише Буг.

Автор проекту зі створення промо-ролика – Світлана Федонюк. На відеороботу було передбачено 70 тисяч гривень.

Відео про Володимир-Волинський – останній з проектів громадського бюджету, який у місті повинні були виконати до завершення 2018-го року.


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Теги: відео, проморолик, Володимир-Волинський
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