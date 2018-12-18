Опублікували мультфільм про Томос
Сьогодні, 12:28
В Україні зняли мультфільм про християнство і Томос.
Його автори – Служба мобільних новин та агентство Plus one.
У двохвилинному ролику розповідають історію українського християнства – від Хрещення Київської Русі князем Володимиром до надання Томосу – документу про автокефалію Православної церкви України.
«З похмурих угро-фінських боліт піднялась Росія і вподобала собі українські землі. Погрози київським митрополитам та Константинополю стали звичною справою московських царів. Кривавими грішми Москва вибила згоду на загарбання української церкви вже 1686 року російське царство захопило Київську митрополію», – так змальовують історію у мультфільмі.
«Практично кожен президент України, окрім Януковича, звертався по Томос, але зусиль було замало. Довести до результату прагнення автокефалії вдалось лише президентові Петрові Порошенку», – йдеться у ролику.
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Його автори – Служба мобільних новин та агентство Plus one.
У двохвилинному ролику розповідають історію українського християнства – від Хрещення Київської Русі князем Володимиром до надання Томосу – документу про автокефалію Православної церкви України.
«З похмурих угро-фінських боліт піднялась Росія і вподобала собі українські землі. Погрози київським митрополитам та Константинополю стали звичною справою московських царів. Кривавими грішми Москва вибила згоду на загарбання української церкви вже 1686 року російське царство захопило Київську митрополію», – так змальовують історію у мультфільмі.
«Практично кожен президент України, окрім Януковича, звертався по Томос, але зусиль було замало. Довести до результату прагнення автокефалії вдалось лише президентові Петрові Порошенку», – йдеться у ролику.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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