Опублікували мультфільм про Томос

В Україні зняли мультфільм про християнство і Томос.Його автори – Служба мобільних новин та агентство Plus one.У двохвилинному ролику розповідають історію українського християнства – від Хрещення Київської Русі княземдо надання Томосу – документу про автокефалію Православної церкви України.«З похмурих угро-фінських боліт піднялась Росія і вподобала собі українські землі. Погрози київським митрополитам та Константинополю стали звичною справою московських царів. Кривавими грішми Москва вибила згоду на загарбання української церкви вже 1686 року російське царство захопило Київську митрополію», – так змальовують історію у мультфільмі.«Практично кожен президент України, окрім, звертався по Томос, але зусиль було замало. Довести до результату прагнення автокефалії вдалось лише президентові», – йдеться у ролику.