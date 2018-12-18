Інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія. ВІДЕО

Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко взяли участь у літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія. «В останні два місяці ми як ніколи часто зустрічаємося у цих тисячолітніх стінах Святої Софії Київської. І кожна подія, що нас збирає, є по-справжньому подією історичною», - зазначив Петро Порошенко.



Про це йдеться на



Президент привітав митрополита з поставленням на Київський престол, а також привітав його із днем народження, який владика відзначає в цей день.



Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній, в свою чергу, подякував Президенту Петру Порошенку за зусилля, які сприяли створенню Православної Церкви України та отриманню Томосу про автокефалію.



«Дякую вам пане Президенте, за ту величезну роботу, яку Ви особисто і Ваші співробітники, інші гілки та органи влади здійснили для того, щоб прохання української церкви про Томос було задоволене, щоб були створені умови для церковного єднання. Нехай щедрий Господь дає вам сили і мудрість звершувати своє служіння на благо Українській державі», - звернувся Митрополит Київський та всієї України до Глави держави, побажавши йому здоров’я та довголіття.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Президентразом з дружиноювзяли участь у літургії та чині інтронізації Предстоятеля Православної Церкви України, митрополита Київського та всієї України Епіфанія. «В останні два місяці ми як ніколи часто зустрічаємося у цих тисячолітніх стінах Святої Софії Київської. І кожна подія, що нас збирає, є по-справжньому подією історичною», - зазначив Петро Порошенко.Про це йдеться на сайті Андміністрації Президента України.Президент привітав митрополита з поставленням на Київський престол, а також привітав його із днем народження, який владика відзначає в цей день.Предстоятель Православної Церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній, в свою чергу, подякував Президенту Петру Порошенку за зусилля, які сприяли створенню Православної Церкви України та отриманню Томосу про автокефалію.«Дякую вам пане Президенте, за ту величезну роботу, яку Ви особисто і Ваші співробітники, інші гілки та органи влади здійснили для того, щоб прохання української церкви про Томос було задоволене, щоб були створені умови для церковного єднання. Нехай щедрий Господь дає вам сили і мудрість звершувати своє служіння на благо Українській державі», - звернувся Митрополит Київський та всієї України до Глави держави, побажавши йому здоров’я та довголіття.

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