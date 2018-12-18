Опублікували відео із зустрічі з бізнесменом Віктором Корсаком
Сьогодні, 18:08
Відео із нещодавньої зустрічі із відомим луцьким бізнесменом Віктором Корсаком опублікували у мережі.
Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Facebook.
«А поки ми готуємо для вас зустріч з Андрієм Покровським (з нетерпінням чекаємо усіх 26 лютого о 18:30 у РЦ "Промінь". Заповнюй анкету ТУТ.), ловіть відеоверсію відкритої розмови з бізнесменом та фундатором Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктором Корсаком», – йдеться у дописі.
У відкритій розмові на тему: «Як розбудувати мультибрендову корпорацію?» у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» Віктор Корсак розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.
«Дивіться, мотивуйтеся і надихайтесь!», – закликали «СВІДОМІ» та нагадали про те, що нині триває реєстрація на наступну «Школу свідомого громадянина».
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Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Facebook.
«А поки ми готуємо для вас зустріч з Андрієм Покровським (з нетерпінням чекаємо усіх 26 лютого о 18:30 у РЦ "Промінь". Заповнюй анкету ТУТ.), ловіть відеоверсію відкритої розмови з бізнесменом та фундатором Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктором Корсаком», – йдеться у дописі.
У відкритій розмові на тему: «Як розбудувати мультибрендову корпорацію?» у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» Віктор Корсак розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.
«Дивіться, мотивуйтеся і надихайтесь!», – закликали «СВІДОМІ» та нагадали про те, що нині триває реєстрація на наступну «Школу свідомого громадянина».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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