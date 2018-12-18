вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Опублікували відео із зустрічі з бізнесменом Віктором Корсаком

Відео із нещодавньої зустрічі із відомим луцьким бізнесменом Віктором Корсаком опублікували у мережі.

Про це повідомили на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ» у Facebook.

«А поки ми готуємо для вас зустріч з Андрієм Покровським (з нетерпінням чекаємо усіх 26 лютого о 18:30 у РЦ "Промінь". Заповнюй анкету ТУТ.), ловіть відеоверсію відкритої розмови з бізнесменом та фундатором Музею сучасного українського мистецтва Корсаків Віктором Корсаком», – йдеться у дописі.

У відкритій розмові на тему: «Як розбудувати мультибрендову корпорацію?» у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» Віктор Корсак розповів, як стати успішним стартапером та розбудовувати бізнес-проекти, не боячись кардинальних відмінностей обраних напрямків.

«Дивіться, мотивуйтеся і надихайтесь!», – закликали «СВІДОМІ» та нагадали про те, що нині триває реєстрація на наступну «Школу свідомого громадянина».




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Віктор Корсак, Свідомі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку – майже весна. ФОТОРЕПОРТАЖ
Нетуристичний Луцьк, або Що ховають під стінами замку Любарта. ФОТО
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
Опублікували відео із зустрічі з бізнесменом Віктором Корсаком
Сьогодні, 18:08
Інтронізація предстоятеля ПЦУ Епіфанія. ВІДЕО
04 лютий, 13:06
Опублікували мультфільм про Томос
22 січень, 12:28
Реформа децентралізації: волинський досвід. ВІДЕО
18 грудень, 2018, 18:30
У мережі з’явився проморолик про Володимир-Волинський
17 грудень, 2018, 12:09
Схожі новини
Покровський заявив про політичний тиск з боку влади. ВІДЕО
31 травень, 2018, 16:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Юні волиняни – призери престижних змагань з вільної боротьби
Сьогодні, 18:45
 0
Друзі онкохворої дівчини з Волині влаштували благодійну поїздку до Львова
Сьогодні, 18:32
 0
«Смугастий носоріг» – наймиліше місце у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 18:14
 0
Опублікували відео із зустрічі з бізнесменом Віктором Корсаком
Сьогодні, 18:08
 0
Як волинський атовець з батьком стали «помідорними магнатами»
Сьогодні, 18:07
 0
Медіа
відео
1/8