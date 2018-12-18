Відеоверсія зустрічі з Андрієм Покровським
Сьогодні, 16:36
Відкриту зустріч із депутатом Луцькради, успішним бізнесменом та меценатом Андрієм Покровським опублікували у мережі інтернет.
Так, переглянути зустріч усі охочі можуть на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
Нагадаємо, зустріч відбулася 26 лютого, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» за підтримки РЦ «Промінь».
У відео лучани зможуть знайти відповіді Андрія Покровського на такі запитання:
- як живе Луцьк сьогодні;
- як впливають вибори на життя лучан;
- якою є співпраця місцевої влади і бізнесу;
- коли Луцьк стане успішним містом.
«Запрошуємо до перегляду», – закликали «СВІДОМІ».
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Так, переглянути зустріч усі охочі можуть на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.
Нагадаємо, зустріч відбулася 26 лютого, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» за підтримки РЦ «Промінь».
У відео лучани зможуть знайти відповіді Андрія Покровського на такі запитання:
- як живе Луцьк сьогодні;
- як впливають вибори на життя лучан;
- якою є співпраця місцевої влади і бізнесу;
- коли Луцьк стане успішним містом.
«Запрошуємо до перегляду», – закликали «СВІДОМІ».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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