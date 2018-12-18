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Відеоверсія зустрічі з Андрієм Покровським

Відкриту зустріч із депутатом Луцькради, успішним бізнесменом та меценатом Андрієм Покровським опублікували у мережі інтернет.

Так, переглянути зустріч усі охочі можуть на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент.

Нагадаємо, зустріч відбулася 26 лютого, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» за підтримки РЦ «Промінь».

У відео лучани зможуть знайти відповіді Андрія Покровського на такі запитання:

- як живе Луцьк сьогодні;
- як впливають вибори на життя лучан;
- якою є співпраця місцевої влади і бізнесу;
- коли Луцьк стане успішним містом.

«Запрошуємо до перегляду», – закликали «СВІДОМІ».


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Теги: Андрій Покровський, СВІДОМІ
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