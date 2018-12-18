Відеоверсія зустрічі з Андрієм Покровським

Андрієм Покровським опублікували у мережі інтернет.



Так, переглянути зустріч усі охочі можуть на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише



Нагадаємо, зустріч відбулася 26 лютого, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» за підтримки РЦ «Промінь».



У відео лучани зможуть знайти відповіді Андрія Покровського на такі запитання:



- як живе Луцьк сьогодні;

- як впливають вибори на життя лучан;

- якою є співпраця місцевої влади і бізнесу;

- коли Луцьк стане успішним містом.



«Запрошуємо до перегляду», – закликали «СВІДОМІ».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відкриту зустріч із депутатом Луцькради, успішним бізнесменом та меценатомопублікували у мережі інтернет.Так, переглянути зустріч усі охочі можуть на Facebook-сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ», - пише Конкурент Нагадаємо, зустріч відбулася 26 лютого, у рамках проекту «Школа свідомого громадянина» за підтримки РЦ «Промінь».У відео лучани зможуть знайти відповіді Андрія Покровського на такі запитання:- як живе Луцьк сьогодні;- як впливають вибори на життя лучан;- якою є співпраця місцевої влади і бізнесу;- коли Луцьк стане успішним містом.«Запрошуємо до перегляду», – закликали «СВІДОМІ».

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