Журналіст з Луцька заявив, що йде в політику. ВІДЕО
Сьогодні, 11:54
Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ», журналіст Тарас Шкітер заявив, що йде в політику і на певний час призупиняє журналістську діяльність.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Тарас Шкітер привітав колег із професійним святом.
«Вітаю усіх колег з Днем журналіста! Залишайтеся справжньою четвертою владою. Будьте точними та неупередженими і завжди дотримуйтеся правил чесної гри. І, говорячи про чесність, хочу сказати, що мені давно хотілося спробувати себе в політиці, і, напевне, цього разу я використаю можливість, яка у мене з’явилася, а журналістську діяльність призупиню на певний час!» – зазначив він.
Усі деталі Тарас Шкітер пообіцяв повідомити згодом.
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Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Тарас Шкітер привітав колег із професійним святом.
«Вітаю усіх колег з Днем журналіста! Залишайтеся справжньою четвертою владою. Будьте точними та неупередженими і завжди дотримуйтеся правил чесної гри. І, говорячи про чесність, хочу сказати, що мені давно хотілося спробувати себе в політиці, і, напевне, цього разу я використаю можливість, яка у мене з’явилася, а журналістську діяльність призупиню на певний час!» – зазначив він.
Усі деталі Тарас Шкітер пообіцяв повідомити згодом.
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