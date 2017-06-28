Як у Старій Вижівці відгуляли День селища

Епіцентром народних гулянь стала площа Миру. В імпровізованому містечку атракціонів на площі залюбки розважалися діти. Погода сприяла і жвавій торгівлі на ярмарку. Ажіотажний попит мали квитки святкової лотереї, суперпризи для якої традиційно надав благодійний фонд “Патріоти Волині”. Жительці Старої Вижівкиу цей раз поталанило: жінка виграла холодильник.“Я й сама шокована, - не стримувала емоцій пані Лілія. - Ніколи нічого не вигравала в лотерею, а сьогодні одразу випав суперприз - холодильник від фонду “Патріоти Волині”. Звичайно, така річ знадобиться у домашньому господарстві...”Селище відзначило 511-ту річницю з часу першої письмової згадки. А сьогодні Стара Вижівка є центром об’єднаної громади, яка утворилася всього 7 місяців тому."Ми спланували бюджет громади, який успішно виконуємо, - ділиться роздумами селищний голова. - Багато проектів вже реалізовано, щось є поки в наших планах. Хочемо, щоб кожен населений пункт відчув користь від нашого об’єднання. Що стосується селища, то ми будуємо парковки, ремонтуємо пішохідні доріжки, дороги. Селище змінюється на краще. І це відзначають всі, хто до нас приїжджає..."Селищний голова окремо подякував народному депутату, який багато робить для успішного розвитку селища. Жителів Старої Вижівки привітали помічники нардепа - Наталія Маленицька та Володимир Бащук. Вони вручили грамоти Верховної Ради України завідувачці ДНЗ “Сонечко”та директорці Старовижівської бібліотечної системиЗ головної сцени жителів Старої Вижівки вітали представники обласної та районної влади, делегації з сусідніх районів Волині. Відбувся святковий концерт. З особливими емоціями публіка вітала виступи спеціальних гостей шоу - гурту “Чорні Черешні”, чоловічого вокального квартету “Гетьман” та народної артистки України Катерини Бужинської. Усі вони виступили в Старій Вижівці на запрошення благодійного фонду Степана Івахіва “Патріоти Волині”.