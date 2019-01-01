«Тепла атмосфера, знайомі пісні», – опублікували ліричний ролик із вечора пам’яті Скрябіна
Сьогодні, 19:28
У мережі опублікували відео акустичного вечора пам’яті Андрія Кузьменка.
Захід відбувся 16 серпня на території «CITY PARK», - повідомляє Конкурент.
Організатором вже другий рік поспіль виступив Громадянський Рух «СВІДОМІ». Цьогоріч до нього приєднався ще й луцький фан-клуб співака «Модна країна».
Відео із заходу опублікували на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ».
«Тепла атмосфера, знайомі пісні, приємно проведений час у дружньому колі. Саме так відбувався акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка. Шукайте себе на відео та діліться своїми враженнями», – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку, який споруджений за кошти бізнесмена та мецената Андрія Покровського.
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Захід відбувся 16 серпня на території «CITY PARK», - повідомляє Конкурент.
Організатором вже другий рік поспіль виступив Громадянський Рух «СВІДОМІ». Цьогоріч до нього приєднався ще й луцький фан-клуб співака «Модна країна».
Відео із заходу опублікували на сторінці Громадянського Руху «СВІДОМІ».
«Тепла атмосфера, знайомі пісні, приємно проведений час у дружньому колі. Саме так відбувався акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка. Шукайте себе на відео та діліться своїми враженнями», – йдеться у повідомленні
Нагадаємо, що захід відбувся поблизу єдиного в Україні пам'ятника Андрію Кузьменку, який споруджений за кошти бізнесмена та мецената Андрія Покровського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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