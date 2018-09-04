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День сусіда на «Юпітері»: відеозвіт зі свята



На території ЖК «Юпітер», нещодавно влаштували свято - День доброго сусіда.

Таку неординарну подію 2 жовтня організувала Будівельна компанія «Інвестор» – забудовник «Юпітера».

Організатори свята пояснили, що зробили його, аби сусіди ближче познайомилися один з одним, більше спілкувалися і дружили.

«Люди часто не знають про тих, хто живе у них за стіною, у сeсідній квартирі, у сусідньому під’їзді. Або просто за щоденними клопотами, метушнею не встигають познайомитись. Я сам такий був: вранці на роботу, увечері з роботи… А на «Дні доброго сусіда» виявилося, що живу поряд з багатьма чудовими людьми!», - розповів мешканець ЖК «Юпітер» Сергій.

Були частування, розваги для дорослих і дітей. Напередодні свята оголосили конкурс: ті, хто буде активно знайомитися із сусідами, отримають подарунки. Тому вручення презентів стало також приємною частиною свята. Організатори не забули і за домашніх улюбленців: їм також приготували подарунки.

Також учасники свята разом із працівниками «Інвестора» посадили саджанці на території житлового комплексу. Адже тепер це їх спільна територія і кожен мусить дбати про неї – переконані учасники свята.

Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: Інвестор
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