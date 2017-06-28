Найбільше на Волині штучне футбольне поле відкрили у Ковелі

Найбільше на Волині футбольне поле зі штучним покриттям відкрили у Ковелі. Його розміри 100 на 66 метрів, а штучний трав’яний газон має висоту 60 мм. На території міського центру “Спорт для всіх” об’єкт збудували за кошти благодійного фонду“Патріоти Волині” у співпраці з міською владою."Це - найбільший і найдорожчий стадіон, який ми збудували у Ковелі, а їх тепер є п’ять, - розповіла помічник народного депутата Наталія Маленицька. - Штучна трава для такого футбольного поля коштує 2,5 млн. гривень, які Степан Івахів вклав зі свого благодійного фонду “Патріоти Волині” - це особисті кошти депутата, не державні... Будівництво було довгим, але сьогодні воно успішно завершилось. Хочу подякувати всім, хто допоміг нам здійснити цей проект, а юним футболістам побажати здоров’я і нових перемог".Нове футбольне поле остаточно перевтілило депресивний в минулому спортивний об’єкт - фізкультурно-оздоровчий комплекс в мікрорайоні “Сільмашу” в осередок розвитку дитячого футболу. Сьогодні під егідою футбольного центру “Ковель-Волинь” тут займаються понад 400-ста дітей. За словами директора міського центру “Спорт для всіх”, він давно хотів зробити такий футбольний центр у своєму рідному місті:"Я багато бував за кордоном і бачив, як такі об’єкти там функціонують. І завжди мріяв створити щось подібне у Ковелі. А сьогодні наша мрія збулась! Ми раді, що нас підтримав і нам допоміг народний депутат України Степан Івахів. Новий стадіон забезпечить можливість дітям займатися футболом круглий рік. Бо натуральні поля, які ми маємо в центрі, практично по півроку “простоюють”, а нам всі ці роки доводилося працювати в залах, шукати місце для занять - це впливає на якість підготовки юних футболістів. Для нас це дуже серйозний подарунок".Загалом благодійним фондом “Патріоти Волині” у Ковелі чимало зроблено для зміцнення спортивної бази. Окрім будівництва міні-стадіонів у школах №№ 1, 2, 7 та 12 також проведено капітальний ремонт спортивного залу комплексної ДЮСШ імені Є. Кондратовича та залу для силових єдиноборств по вулиці Заводській. За кошти благодійного фонду Степана Івахіва закуплено столи для гри у настільний теніс та нова техніка для ковельської школи мотокросу. Фонд “Патріоти Волині” є спонсором багатьох змагань, що проходять у місті. На відкритті нового стадіону помічник Степана Івахіва Наталія Маленицька вручила футбольним командам м’ячі та ігрову форму. А у святкову лотерею можна було виграти солодощі, спортивний інвентар та сумку футболіста від благодійного фонду “Патріоти Волині”.Юних вихованців футбольного центру “Ковель-Волинь” привітав Ковельський міський голова. Новий газон випробували команди - учасниці футбольного турніру, який з нагоди відкриття організував для дітей міський центр “Спорт для всіх”."Дуже сподобалося грати на цьому полі, - поділились враженнями гравці дитячої команди ФК “Ковель”та. - У нас класна команда, і ми розраховуємо на перемогу"!Радісні емоції випромінювали і батьки юних футболістів."Я дуже задоволена, що привела в цей центр свого сина - тут така класна атмосфера! Не хочу більше ніякого іншого футбольного клубу, тут просто — супер!" - розповіла ковельчанкаІнфраструктура міського центру “Спорт для всіх” та нове футбольне поле вразило і гостей з інших міст,які прибули на турнір."Нам дуже приємно приїхати до вас в гості, показати своїх дітей і позмагатися з вашими командами, - зауважив житель міста Стрий Львівської області. - Поля у вас дуже хороші. У вас є чому повчитися, як створювати таку інфраструктуру для розвитку дитячого футболу".У тому, що повноформатне футбольне поле зі штучним покриттям дасть новий імпульс для розвитку дитячого футболу переконані і тренери міського центру “Спорт для всіх”."Наш колектив щасливий, що нам все вдалося. Дуже великий об’єм роботи був виконаний. Дякуємо всім, хто нам допоміг, - поділився враженнями тренер ФЦ “Ковель-Волинь” і ветеран ковельського футболу. - Ми це робимо для дітей, яких вчимо не тільки грати в футбол, а й щоденно трудитися. Бо саме праця — запорука успіху в усьому".