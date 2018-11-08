Засвітили головну ялинку Луцька

У Луцьку на Театральному майдані засяяла головна ялинка Луцька, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.Церемонія урочистого запалювання ялинок відбулася 19 грудня.На святкове дійство прийшли сотні людей. До масштабної програми долучилися як діти, так і дорослі.Зі сцени з привітаннями та побажаннями на прийдешній рік до лучан звернулися священнослужителі та представники міської і обласної влади. Під час святкових урочистостей вже традиційно представники організації "Пласт" передали лучанам Вифлеємський вогонь, полум’я миру.Зрештою, після того, як із імпровізованих білих хмаринок з'явився патрон міста - святий Миколай та пообіцяв і надалі берегти Луцьк від усього злого, мільйонами вогників засяяли новорічні ялинки.