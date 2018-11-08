вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Засвітили головну ялинку Луцька

У Луцьку на Театральному майдані засяяла головна ялинка Луцька, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.

Церемонія урочистого запалювання ялинок відбулася 19 грудня.

На святкове дійство прийшли сотні людей. До масштабної програми долучилися як діти, так і дорослі.

Зі сцени з привітаннями та побажаннями на прийдешній рік до лучан звернулися священнослужителі та представники міської і обласної влади. Під час святкових урочистостей вже традиційно представники організації "Пласт" передали лучанам Вифлеємський вогонь, полум’я миру.

Зрештою, після того, як із імпровізованих білих хмаринок з'явився патрон міста - святий Миколай та пообіцяв і надалі берегти Луцьк від усього злого, мільйонами вогників засяяли новорічні ялинки.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ялинка, Луцьк, засвічення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Семирічний хлопчик з Луцька стане «книжковим» рекордсменом України
«Ні» транспортному колапсу: лучани створили групу, аби підвозити один одного. ОНОВЛЕНО
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні відео
Засвітили головну ялинку Луцька
Сьогодні, 12:24
Найбільше на Волині штучне футбольне поле відкрили у Ковелі
16 жовтень, 12:59
День сусіда на «Юпітері»: відеозвіт зі свята
10 жовтень, 15:49
«Тепла атмосфера, знайомі пісні», – опублікували ліричний ролик із вечора пам’яті Скрябіна
22 серпень, 19:28
Як у Старій Вижівці відгуляли День селища
08 серпень, 18:10
Схожі новини
Львів запрошує лучан в гості. ВІДЕО Львів запрошує лучан в гості. ВІДЕО
08 листопад, 2018, 18:31
Показали, як «купають» луцькі тролейбуси у Кременчуку Показали, як «купають» луцькі тролейбуси у Кременчуку
21 червень, 2018, 10:25
Громадський транспорт у Луцьку: проблеми та їх розв'язання Громадський транспорт у Луцьку: проблеми та їх розв'язання
16 квітень, 2018, 12:25
Покажуть фільм «Бомжі. Луцьк» Покажуть фільм «Бомжі. Луцьк»
05 квітень, 2018, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Скільки коштують живі ялинки та сосни на Старому ринку
Сьогодні, 13:40
 0
Вміст алкоголю у 10 разів перевищував норму: у Луцьку ловили п’яного водія. ВІДЕО
Сьогодні, 13:26
 0
Заступник головного поліцейського Волині одружився
Сьогодні, 13:06
 0
У Луцьку муніципали знайшли чоловіка, який перебував в автомобілі без свідомості
Сьогодні, 12:58
 0
Волинянин виготовляє екологічно чистий посуд
Сьогодні, 12:47
 0
Медіа
відео
1/8