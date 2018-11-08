Засвітили головну ялинку Луцька
Сьогодні, 12:24
У Луцьку на Театральному майдані засяяла головна ялинка Луцька, а разом із нею - новорічні інсталяції на головній площі міста та уся вулиця Лесі Українки.
Церемонія урочистого запалювання ялинок відбулася 19 грудня.
На святкове дійство прийшли сотні людей. До масштабної програми долучилися як діти, так і дорослі.
Зі сцени з привітаннями та побажаннями на прийдешній рік до лучан звернулися священнослужителі та представники міської і обласної влади. Під час святкових урочистостей вже традиційно представники організації "Пласт" передали лучанам Вифлеємський вогонь, полум’я миру.
Зрештою, після того, як із імпровізованих білих хмаринок з'явився патрон міста - святий Миколай та пообіцяв і надалі берегти Луцьк від усього злого, мільйонами вогників засяяли новорічні ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Церемонія урочистого запалювання ялинок відбулася 19 грудня.
На святкове дійство прийшли сотні людей. До масштабної програми долучилися як діти, так і дорослі.
Зі сцени з привітаннями та побажаннями на прийдешній рік до лучан звернулися священнослужителі та представники міської і обласної влади. Під час святкових урочистостей вже традиційно представники організації "Пласт" передали лучанам Вифлеємський вогонь, полум’я миру.
Зрештою, після того, як із імпровізованих білих хмаринок з'явився патрон міста - святий Миколай та пообіцяв і надалі берегти Луцьк від усього злого, мільйонами вогників засяяли новорічні ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні відео
Засвітили головну ялинку Луцька
Сьогодні, 12:24
Найбільше на Волині штучне футбольне поле відкрили у Ковелі
16 жовтень, 12:59
День сусіда на «Юпітері»: відеозвіт зі свята
10 жовтень, 15:49
«Тепла атмосфера, знайомі пісні», – опублікували ліричний ролик із вечора пам’яті Скрябіна
22 серпень, 19:28
Як у Старій Вижівці відгуляли День селища
08 серпень, 18:10
Медіа