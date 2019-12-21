Флагман українського етно-одягу: з’явилося відео зустрічі із засновником «Едельвіки»

Як на базі старого радянського заводу розбудувати сучасний бренд, вишиванки якого носять по всьому світу? Мода на українське: як у Луцьку будують текстильну імперію – такою була тема чергової зустрічі у “Школі свідомого громадянина” зПро фолк моду на public talk говорили з очільником “Едельвіки” – одного з українських флагманів етно-одягу.«Найгарніше питання було пов’язане з молоддю. Треба передавати досвід вже потихеньку», – розповів про свої враження від розмови голова правління ПРАТ «Едельвіка»Поділилися своїми враженнями й гості, які прийшли на зустріч.«Дізналася корисну інформацію про те, що не потрібно здаватися, а треба досягати своїх цілей», – каже лучанка.«Цікаво, приємно, пізнавально. Дуже сподіваюся на їхній подальший розвиток», – прокоментувала журналістка«…побачити людей, які живуть з тобою в Луцьку і от дійсно своєю історією дуже надихають, і ти тоді починаєш вірити у свої сили, що ти теж можеш цього досягти. Тому ось з такими натхненними емоціями, якимись планами на майбутнє йду з цієї зустрічі», – поділилася жителька Луцька.Координатори проєкту «Школа свідомого громадянина» дякують усім, хто був присутній на зустрічі та провів цей вечір цікаво і з користю.