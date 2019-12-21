Степан Івахів передав обласній інфекційній лікарні гематологічний аналізатор
Сьогодні, 21:03
Народний депутат України Степан Івахів передав для потреб Волинської обласної інфекційної лікарні сучасний гематологічний аналізатор. Апарат японського виробництва вартістю понад півмільйона гривень придбав благодійний фонд "Патріоти Волині" в рамках програми підтримки медичних закладів області в період пандемії.
Благодійники напряму спілкуються з адміністраціями лікувальних закладів області, вивчають потреби медиків та забезпечують їх найбільш необхідним, - пишуть на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".
"В цей критичний час ми всі повинні згуртуватися і протистояти загрозі пандемії, - зауважив Степан Івахів. - У мене немає сумнівів, що ми це зробимо, бо на Волині багато патріотів свого краю. І ми завжди повинні пам’ятати, що найбільше, за кого ми повинні молитися і кому маємо дякувати — це наші лікарі. Бо саме вони сьогодні на передовій, в зоні найбільшого ризику..."
Медики подякували Степану Івахіву за обладнання та запевнили, що даний аналізатор допоможе їм у вирішенні широкого спектру завдань клінічної медицини.
"Найголовніше, що ми тепер оперативно зможемо встановлювати діагноз, - розповів директор КП “Волинська обласна інфекційна лікарня” Руслан Морочковський. - Це важливо, враховуючи епідеміологічну ситуацію, хоча апарат спрямований не лише на хворих з Covid-19, а й на всіх пацієнтів. У нас інфекційна лікарня, тому маємо справу, здебільшого, не з плановою патологією, а з ургентною. А в таких випадках важлива саме швидкість встановленого діагнозу..."
Раніше гематологічні дослідження в цій лікарні робили вручну. І всього за 15-ма параметрами. Новий аналізатор автоматизує процес та дозволить медикам встановлювати результати аналізів за більш ніж 70-ма гематологічними показниками.
"Потужність такого аналізатора — 60 тестів за годину. Тобто, хвилина на одного хворого, коли раніше було півтори години, - зауважила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Анна Ющук. - Раніше мануально ми брали тисячу мікролітрів біоматеріалу. На сьогодні, щоб обстежити пацієнта, достатньо всього 25 мікролітрів, в 40 разів менше. Це дуже потужний апарат, і ми щиро вдячні за таку допомогу — кажу це від всього персоналу та пацієнтів нашої лікарні. В області такий апарат є лише в обласному перинатальному центрі..."
Народний депутат Степан Івахів запевнив, що він та його благодійний фонд "Патріоти Волині" і надалі допомагатимуть медикам в боротьбі з коронавірусом.
"Уже найближчим часом очікуємо на поставку 4-ьох апаратів штучної вентиляції легень, - поділився планами директор благодійного фонду "Патріоти Волині" Павло Самолюк. - Раніше вже було закуплено 25 тисяч масок, 20 тисяч захисних рукавичок та 220 літрів антисептиків. Продовжуємо вивчати потреби лікарень..."
Загалом же для допомоги лікувальним закладам області в період пандемії благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” на сьогодні вже виділив близько 5 мільйонів гривень.
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Благодійники напряму спілкуються з адміністраціями лікувальних закладів області, вивчають потреби медиків та забезпечують їх найбільш необхідним, - пишуть на сайті благодійного фонду "Патріоти Волині".
"В цей критичний час ми всі повинні згуртуватися і протистояти загрозі пандемії, - зауважив Степан Івахів. - У мене немає сумнівів, що ми це зробимо, бо на Волині багато патріотів свого краю. І ми завжди повинні пам’ятати, що найбільше, за кого ми повинні молитися і кому маємо дякувати — це наші лікарі. Бо саме вони сьогодні на передовій, в зоні найбільшого ризику..."
Медики подякували Степану Івахіву за обладнання та запевнили, що даний аналізатор допоможе їм у вирішенні широкого спектру завдань клінічної медицини.
"Найголовніше, що ми тепер оперативно зможемо встановлювати діагноз, - розповів директор КП “Волинська обласна інфекційна лікарня” Руслан Морочковський. - Це важливо, враховуючи епідеміологічну ситуацію, хоча апарат спрямований не лише на хворих з Covid-19, а й на всіх пацієнтів. У нас інфекційна лікарня, тому маємо справу, здебільшого, не з плановою патологією, а з ургентною. А в таких випадках важлива саме швидкість встановленого діагнозу..."
Раніше гематологічні дослідження в цій лікарні робили вручну. І всього за 15-ма параметрами. Новий аналізатор автоматизує процес та дозволить медикам встановлювати результати аналізів за більш ніж 70-ма гематологічними показниками.
"Потужність такого аналізатора — 60 тестів за годину. Тобто, хвилина на одного хворого, коли раніше було півтори години, - зауважила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Анна Ющук. - Раніше мануально ми брали тисячу мікролітрів біоматеріалу. На сьогодні, щоб обстежити пацієнта, достатньо всього 25 мікролітрів, в 40 разів менше. Це дуже потужний апарат, і ми щиро вдячні за таку допомогу — кажу це від всього персоналу та пацієнтів нашої лікарні. В області такий апарат є лише в обласному перинатальному центрі..."
Народний депутат Степан Івахів запевнив, що він та його благодійний фонд "Патріоти Волині" і надалі допомагатимуть медикам в боротьбі з коронавірусом.
"Уже найближчим часом очікуємо на поставку 4-ьох апаратів штучної вентиляції легень, - поділився планами директор благодійного фонду "Патріоти Волині" Павло Самолюк. - Раніше вже було закуплено 25 тисяч масок, 20 тисяч захисних рукавичок та 220 літрів антисептиків. Продовжуємо вивчати потреби лікарень..."
Загалом же для допомоги лікувальним закладам області в період пандемії благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” на сьогодні вже виділив близько 5 мільйонів гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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