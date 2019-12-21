Степан Івахів передав обласній інфекційній лікарні гематологічний аналізатор

Степан Івахів передав для потреб Волинської обласної інфекційної лікарні сучасний гематологічний аналізатор. Апарат японського виробництва вартістю понад півмільйона гривень придбав благодійний фонд "Патріоти Волині" в рамках програми підтримки медичних закладів області в період пандемії.



Благодійники напряму спілкуються з адміністраціями лікувальних закладів області, вивчають потреби медиків та забезпечують їх найбільш необхідним, -



"В цей критичний час ми всі повинні згуртуватися і протистояти загрозі пандемії, - зауважив Степан Івахів. - У мене немає сумнівів, що ми це зробимо, бо на Волині багато патріотів свого краю. І ми завжди повинні пам’ятати, що найбільше, за кого ми повинні молитися і кому маємо дякувати — це наші лікарі. Бо саме вони сьогодні на передовій, в зоні найбільшого ризику..."



Медики подякували Степану Івахіву за обладнання та запевнили, що даний аналізатор допоможе їм у вирішенні широкого спектру завдань клінічної медицини.



"Найголовніше, що ми тепер оперативно зможемо встановлювати діагноз, - розповів директор КП “Волинська обласна інфекційна лікарня” Руслан Морочковський. - Це важливо, враховуючи епідеміологічну ситуацію, хоча апарат спрямований не лише на хворих з Covid-19, а й на всіх пацієнтів. У нас інфекційна лікарня, тому маємо справу, здебільшого, не з плановою патологією, а з ургентною. А в таких випадках важлива саме швидкість встановленого діагнозу..."



Раніше гематологічні дослідження в цій лікарні робили вручну. І всього за 15-ма параметрами. Новий аналізатор автоматизує процес та дозволить медикам встановлювати результати аналізів за більш ніж 70-ма гематологічними показниками.



"Потужність такого аналізатора — 60 тестів за годину. Тобто, хвилина на одного хворого, коли раніше було півтори години, - зауважила завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Анна Ющук. - Раніше мануально ми брали тисячу мікролітрів біоматеріалу. На сьогодні, щоб обстежити пацієнта, достатньо всього 25 мікролітрів, в 40 разів менше. Це дуже потужний апарат, і ми щиро вдячні за таку допомогу — кажу це від всього персоналу та пацієнтів нашої лікарні. В області такий апарат є лише в обласному перинатальному центрі..."



Народний депутат Степан Івахів запевнив, що він та його благодійний фонд "Патріоти Волині" і надалі допомагатимуть медикам в боротьбі з коронавірусом.



"Уже найближчим часом очікуємо на поставку 4-ьох апаратів штучної вентиляції легень, - поділився планами директор благодійного фонду "Патріоти Волині" Павло Самолюк. - Раніше вже було закуплено 25 тисяч масок, 20 тисяч захисних рукавичок та 220 літрів антисептиків. Продовжуємо вивчати потреби лікарень..."



Загалом же для допомоги лікувальним закладам області в період пандемії благодійний фонд Степана Івахіва “Патріоти Волині” на сьогодні вже виділив близько 5 мільйонів гривень.







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