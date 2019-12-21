Яка ситуація у Луцьку із забрудненим повітрям

Тарас Шкітер розповів про ситуацію із забрудненим повітрям у Києві та Луцьку.



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"Я багато спілкуюся з лучанами і сьогодні вони кажуть, що дуже шкода, що ми не можемо сходити перед Великоднем до церкви та зібратися великим родинним колом", - йдеться у відео.



Проте, за його словами, більшість із них таки готові порушити деякі карантинні обмеження і хочуть виїхати на природу. Нещодавно він зустрівся з другом у Києві і його знайомий сказав теж саме. Через кілька днів Тарас Шкітер з ним зідзвонилися і він сказав:



“Тарас, в Києві все затягнуло смогом, в Києві неможливо дихати, в Києві зафіксовано продукти горіння. Фахівці просять закривати вікна і не виходити на вулиці. Упродовж двох днів поспіль у Києві фіксують найвищий рівень забруднення повітря у світі”.



“Кілька днів тому я нарікав, що не можу відсвяткувати у великому родинному колі та сходити до церкви. Сьогодні я вже сумую за тим часом”, - резюмував він.



Детальніше - у відео.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ"розповів про ситуацію із забрудненим повітрям у Києві та Луцьку.Про це пише ІА "Конкурент". "Я багато спілкуюся з лучанами і сьогодні вони кажуть, що дуже шкода, що ми не можемо сходити перед Великоднем до церкви та зібратися великим родинним колом", - йдеться у відео.Проте, за його словами, більшість із них таки готові порушити деякі карантинні обмеження і хочуть виїхати на природу. Нещодавно він зустрівся з другом у Києві і його знайомий сказав теж саме. Через кілька днів Тарас Шкітер з ним зідзвонилися і він сказав:“Тарас, в Києві все затягнуло смогом, в Києві неможливо дихати, в Києві зафіксовано продукти горіння. Фахівці просять закривати вікна і не виходити на вулиці. Упродовж двох днів поспіль у Києві фіксують найвищий рівень забруднення повітря у світі”.“Кілька днів тому я нарікав, що не можу відсвяткувати у великому родинному колі та сходити до церкви. Сьогодні я вже сумую за тим часом”, - резюмував він.Детальніше - у відео.

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