Волинські лікарні отримали апарати ШВЛ світового рівня

Медичні апарати Astral 100 австралійського виробництва передали для потреб Ковельського МТМО, а також в районні лікарні Старої Вижівки, Ратного та Шацька.Про це йдеться на сайті Благодійного фонду "Патріоти Волині"."Коли ми почали моніторити ринок, то побачили, що апарати ШВЛ найкращих брендів на сьогодні в дефіциті і на них величезні черги. Ми вивчали світовий досвід і за дорученням Степана Петровича фонд закупив чотири апарати ШВЛ, сертифіковані американською FDA ( Food & Drug Administration – найавторитетніша та найсуворіша в світі державна інстанція, яка відповідає за контроль якості продуктів харчування, медикаментів та медичного обладнання - прим. автора ). Скажу, що таке обладнання працює в багатьох топових клініках Ізраїлю. А ми знаємо, що ізраїльська медицина — одна з кращих в світі. І сьогодні такі апарати будуть використовуватися і в наших районних лікарнях. Паралельно ми також ведемо переговори про навчання наших спеціалістів. Переконаний, що досвід ізраїльських лікарів буде для нас корисним", - розповів директор благодійного фонду “Патріоти Волині”Під час пандемії коронавірусу всі країни світу зіткнулися з браком апаратів ШВЛ. Такого обладнання сьогодні бракує не лише на Волині, а й по всій Україні в цілому. У Шацьку, наприклад, такий апарат всього один, та й той - застарілий."Апарат, який у нас є, ще з 90-х років минулого століття: його придбали, коли я тільки-но прийшов на роботу. На сьогодні він уже не відповідає вимогам часу. Тому, скоріше, він має історичну цінність, аніж прикладну", - пригадує лікар-анестезіолог Шацької районної лікарніУ Ратному та Старій Вижівці — по чотири апарати ШВЛ, а потреби районних лікарень - в рази більше."На сьогодні ми маємо достатньо засобів індивідуального захисту, забезпечені також медичними препаратами. А от апарати ШВЛ — це найбільша для нас проблема. Для району їх потрібно десь в межах 10-ти, а то й 12-ть. В планах є закупити ще один апарат ШВЛ за кошти районного бюджету. З державних поставок у нас таких апаратів не було. Тому ми дуже раді, що фонд “Патріоти Волині” передав нам таке високотехнологічне обладнання. Тим більше, що цей апарат мобільний і, що важливо, оснащений інтелектуальним режимом роботи", - розповів директор КП “ Ратнівська районна лікарня”Медики також відзначають універсальність переданих для районних лікарень апаратів ШВЛ, їхню здатність забезпечувати респіраторну (дихальну) підтримку в автономному режимі (8 годин з батареєю в комплекті, цілодобово — за умови використання зовнішніх акумуляторів) та високий рівень безпеки."Це портативний імпортний апарат високого класу. Він призначений для надання дихальної підтримки під час транспортування, в домашніх умовах, а також в стаціонарі. Важливо, що цей апарат застосовується як для пацієнтів вагою п’ять кілограмів, тобто - для дітей, так і для дорослих. Додатково нам доставили також монітор пацієнта, що дасть змогу контролювати всі параметри дихальної функції організму — це капнографія, насичення крові киснем. Тобто, ми отримали все необхідне для лікування пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень", - зауважив лікар-анестезіолог Ковельської ЦРЛЦе не перша допомога від благодійників для волинських лікарень: ранішета його фонд “Патріоти Волині” передали медикам сучасний гематологічний аналізатор, кисневі концентратори, пульсоксиметри та засоби індивідуального захисту. Народний депутат завірив, що робота в цьому напрямку триватиме і надалі:Коли ця біда почалася, ми приєдналися до допомоги, витрачали кошти і купляли з фонду обладнання, яке потрібно, аби рятувати життя людей. І це є пріоритетом, нашою кінцевою ціллю. Треба захистити наших медиків. Для того, щоб вони могли здійснювати свою роботу впевнено і знали, що ми за них дбаємо, – зауважив Степан Івахів.Детальніше - у сюжеті.