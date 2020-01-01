Чи їхати в Туреччину в 2020 році: досвід і поради мандрівника з Луцька
Сьогодні, 18:22
Керівник однієї з туристичних агенцій Луцька та затятий мандрівник Богдан Климчук повернувся з посткарантинної подорожі у Туреччину.
У своєму відеоблозі він розповів про особливості цьогорічного відпочинку, ціни, умови тощо. Особливу увагу звернув на турецький сервіс у контексті засобів захисту та дезінфекції.
Деталі – у відео.
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У своєму відеоблозі він розповів про особливості цьогорічного відпочинку, ціни, умови тощо. Особливу увагу звернув на турецький сервіс у контексті засобів захисту та дезінфекції.
Деталі – у відео.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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