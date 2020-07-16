Андрій Покровський пропонує облаштувати вело- та пішу доріжку вздовж Сапалаївки

У Луцьку вздовж річки Сапалаївки хочуть зробити вело- та пішохідну доріжку через усе місто.Таку ідею озвучив лідер Громадянського руху “СВІДОМІ”За його словами, набережна має з'єднати центр Луцька із парком 900-річчя.“Я хочу спільними зусиллями з міською владою та містянами зробити оцю рекреаційну зону без автотранспорту та загазованості. Я бачив, як такі ідеї реалізовані за кордоном. Там це улюблене місце для проведення часу для громади та мешканців. Це просто краса. Цінуються ті міста, в яких дуже багато зелених зон, де багато простору, де люди можуть проводити час, поєднуючись з природою. І такі речі дають дуже гарний настрій всім мешканцям”, - розповів Андрій Покровський.На думку "СВІДОМИХ", пандемія коронавірусу дала потужний поштовх розвитку велотранспорту міста, і число велосипедистів у Луцьку значно зросло навіть порівняно з минулорічними показниками. Тому місту варто замислитися над розвитком велосипедної інфраструктури.Ідея з облаштування пішохідної набережної з велодоріжками, сучасним вуличним освітленням та зонами для відпочинку виникла у лідера команди Андрія Покровського. Рекреаційну прогулянкову зону вздовж луцької річки Сапалаївки Покровський пропонував зробити ще покійному міському голові