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Андрій Разумовський розказав про ціни на житло та нові тенденції будівництва

Чи дійсно житло і далі дорожчатиме, про нові тенденції у будівництві та як будувати так, аби квартири купували ще до введення будинку в експлуатацію?

Про це та більше – у програмі “Актуально” розповів керівник будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.


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Теги: Андрій Разумовський, будівництво, ціни
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