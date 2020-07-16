Андрій Разумовський розказав про ціни на житло та нові тенденції будівництва





Про це та більше – у програмі “Актуально” розповів керівник будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чи дійсно житло і далі дорожчатиме, про нові тенденції у будівництві та як будувати так, аби квартири купували ще до введення будинку в експлуатацію?Про це та більше – у програмі “Актуально” розповів керівник будівельної компанії “Інвестор”

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію