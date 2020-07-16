Андрій Разумовський розказав про ціни на житло та нові тенденції будівництва
Сьогодні, 14:22
Чи дійсно житло і далі дорожчатиме, про нові тенденції у будівництві та як будувати так, аби квартири купували ще до введення будинку в експлуатацію?
Про це та більше – у програмі “Актуально” розповів керівник будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.
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Про це та більше – у програмі “Актуально” розповів керівник будівельної компанії “Інвестор” Андрій Разумовський.
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