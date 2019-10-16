Яким був День знань у школах Ковеля





Як педагогам та батькам новий формат першого вересня – дізнавалася журналістка Ангеліна Гущина.



У ковельському ліцеї №11 через пандемію короткі урочистості влаштували лише для наймолодших та випускників. Такий формат святкувань у більшості ковельських шкіл. Деякі, щоправда, короткі привітання влаштовували почергово для усієї молодшої ланки.



До слова, в 10 школі у традиційному форматі не лунав і перший дзвоник. Цю місію взяв на себе міський голова. Посадовець привітав дітей зі святом та головне, каже, аби карантин потроху відступав.



“Я б дуже хотів, щоб коронавірус сам занедужав і зрештою був байдужим до нас, дав нам можливість ось так всім збиратися, відвідувати гуртки, грати футбол, їздити дітям на екскурсії в інші міста”, – сказав міський голова Ковеля Ігор Чайка.



Шкільні колективи приємними звістками потішив і директор благодійного фонду “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



“Свого часу народний депутат України Степан Івахів пообіцяв абсолютно у всіх школах округу замінити старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі, аби діти не мерзли на уроках. Довгий час ми це робили завдяки коштам благодійного фонду і нам вдалося замінити близько 12 тисяч конструкцій”, – ділиться директор БФ “Патріоти Волині” Павло Самолюк.



Об’єм роботи дуже великий, тож ця проблема досі залишається актуальною для деяких шкіл.



“В цьому році народний депутат України Степан Івахів залучив 6,5 мільйонів гривень з депутатської субвенції, аби замінити вікна саме в Ковельських школах”, – розповів Павло Самолюк.



Директори від таких новин в захопленні. Кажуть: вже на осінніх канікулах візьмуться до роботи.



Павло Самолюк зауважує: хвилюватися нікому не варто. Народний депутат продовжує свою роботу. Тож якщо цьогоріч питання з усіма школами закрити не вдасться – народний обраниць зробить усе можливе, щоб вже наступного енергозберігаючі вікна були скрізь.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ковельських школах цьогоріч відмовилися від традиційної святкової програми з танцями, віршами та піснями. Короткими урочистостями вітали лише наймолодших школярів та випускників.Як педагогам та батькам новий формат першого вересня – дізнавалася журналістка "12 каналу" У ковельському ліцеї №11 через пандемію короткі урочистості влаштували лише для наймолодших та випускників. Такий формат святкувань у більшості ковельських шкіл. Деякі, щоправда, короткі привітання влаштовували почергово для усієї молодшої ланки.До слова, в 10 школі у традиційному форматі не лунав і перший дзвоник. Цю місію взяв на себе міський голова. Посадовець привітав дітей зі святом та головне, каже, аби карантин потроху відступав.“Я б дуже хотів, щоб коронавірус сам занедужав і зрештою був байдужим до нас, дав нам можливість ось так всім збиратися, відвідувати гуртки, грати футбол, їздити дітям на екскурсії в інші міста”, – сказав міський голова КовеляШкільні колективи приємними звістками потішив і директор благодійного фонду “Патріоти Волині”“Свого часу народний депутат України Степан Івахів пообіцяв абсолютно у всіх школах округу замінити старі дерев’яні вікна на енергозберігаючі, аби діти не мерзли на уроках. Довгий час ми це робили завдяки коштам благодійного фонду і нам вдалося замінити близько 12 тисяч конструкцій”, – ділиться директор БФ “Патріоти Волині” Павло Самолюк.Об’єм роботи дуже великий, тож ця проблема досі залишається актуальною для деяких шкіл.“В цьому році народний депутат Українизалучив 6,5 мільйонів гривень з депутатської субвенції, аби замінити вікна саме в Ковельських школах”, – розповів Павло Самолюк.Директори від таких новин в захопленні. Кажуть: вже на осінніх канікулах візьмуться до роботи.Павло Самолюк зауважує: хвилюватися нікому не варто. Народний депутат продовжує свою роботу. Тож якщо цьогоріч питання з усіма школами закрити не вдасться – народний обраниць зробить усе можливе, щоб вже наступного енергозберігаючі вікна були скрізь.

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