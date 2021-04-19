У Луцьку відкрили унікальний центр стоматології Сheeese Dental Education*

Сheeese Dental Education. Цікаво, що клініка не має аналогів на Волині та нагадує радше європейську. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, а у кожного із них – вузька спеціалізація.



VIP-кімната, обстеження на комп’ютерному томографі і можливість зробити на місці необхідний аналіз – далеко не всі переваги клініки. Тож розповідаємо про все по порядку.



«Почали будувати наприкінці 2021-го»



Хірург-стоматолог та співвласник Сheeese Dental Education Олександр Солдан каже: познайомився з майбутнім партнером під час спільних поїздок у зону АТО.



«Ми з колегами кілька разів їздили в зону АТО оперувати наших хлопців, ставити безкоштовні імпланти, видаляти зуби, проводити різні хірургічні операції. Там познайомився з колегою Романом Чорненьким, з яким нині тісно працюємо. Відкрити стоматологічний центр – його ідея. Він запропонував, почав, а я підтримав. Так і народилася ця клініка», – ділиться лікар.







Олександр Солдан займається імплантацією з 2011 року. Ще будучи в інтернатурі, відвідував тижневі курси з дентальної імплантації, стажувався у кращих українських та іноземних клініках. Окрім того, відвідав чимало країн Європи, де додатково вивчав кісткову реконструкцію та пластичну хірургію.



Свій центр стоматології почали будувати наприкінці 2021-го. Щоправда, через початок повномасштабної війни на невизначений термін проєкт вирішили відкласти.



«Майже пів року ми нічого не робили. А коли продовжили – виникало чимало проблем. Спершу – прискіпливо вибирали дизайнерів, а згодом, розпочавши ремонтні роботи, зіткнулися з браком необхідних матеріалів. У нашому інтер’єрі – багато скла, а вітчизняні склозаводи на той момент уже були пошкоджені», – продовжує хірург.







«Луцьк перенасичений стоматологічними клініками – треба було здивувати»



Основне завдання, яке ставили перед собою лікарі, – створити у Луцьку зразкову клініку, якої дотепер на Волині не було. Втілити задумане таки вдалося.



«Луцьк перенасичений стоматологічними клініками – треба було здивувати. Тож у нашому центрі надають без перебільшення усі види стоматологічних послуг, а у кожного з лікарів, які працюють у клініці, – багаторічний досвід та вузька спеціалізація. Серед напрямків – терапія, хірургія та імплантологія, ортопедія, ортодонтія, ендодонтія, пародонтологія і гнатологія. Також у нас є конференц-зала, у якій відбуватимуться навчання передусім для наших лікарів та для всіх охочих теж», – додає Олександр.







Окрім того, центр стоматології має домовленості з медичною лабораторією, тож здати необхідний аналіз можна відразу в клініці. Цікаво, що тут аналізи вартуватимуть дешевше.



Також у Сheeese Dental Education є послуга лікування зубів уві сні. Іноді місцева анестезія не може допомогти пацієнту впоратись зі страхом, тож у таких випадках лікарі часто застосовують медикаментозний сон.



«Пацієнта занурюють у стан фізичного та емоційного розслаблення за допомогою седативних препаратів, аби він не відчував болю і страху під час операції. Найчастіше медикаментозний сон застосовують у дитячій і хірургічній стоматології. Зауважу, що це – абсолютно безпечно», – розповідає Олександр Солдан.



Усього в клініці – 5 кабінетів. Ми записуємо розмову в післяопераційній кімнаті. Та найбільше дивує «готельний номер» або, як кажуть у клініці, VIP-кімната.







«Там – окремий вхід. Пацієнт може прийти і розміститися о 3 ночі, наприклад. Часто приїжджають серед ночі немісцеві. І у таких випадках адміністратори допомагають шукати пацієнтам місце, де можна зупинитися. У своїй клініці ми це передбачили і облаштували номер, у якому є все необхідне, аби переночувати чи залишитись на кілька діб до чи після операції», – пояснює лікар.







Ще одна перевага центру стоматології – сучасне обладнання від провідних виробників світу. Ба більше, у клініці є комп’ютерний томограф і центр 3D-досліджень, що забезпечує високий рівень надання медичних послуг.







Важливо й те, що після оперативних втручань чи будь-яких складніших видалень кожному пацієнту дарують необхідний набір для догляду за ротовою порожниною та медикаменти для зняття болю і запального процесу.



«Ми даємо пацієнтам лише ті засоби та препарати, що є найбільш корисними і дієвими. Наприклад, ополіскувачі, які вам радять в аптеці, здебільшого не допомагають або в гіршому випадку можуть завдати шкоди. Тому у нас представлені лише ті засоби, дія яких доведена. Ті, якими ми користуємось самі», – зазначає Олександр Солдан.







«Попри те, що у клініку вклали багато ресурсів, ціни – доступні»



Ціни у Сheeese Dental Education – середні. До того ж, зважаючи на війну, найближчі два роки їх не підніматимуть. Наприклад, первинний огляд у будь-якого спеціаліста клініки коштуватиме 300 гривень. Під час нього зуби обстежують ручними інструментами і за потреби роблять прицільні знімки. Якщо лікар виявить серйозну проблему – вам зроблять комп’ютерну томографію чи панорамний знімок. Така послуга вартуватиме дещо більше, однак ви отримаєте детальне обстеження всіх зубів, суглобів, гайморових пазух і загалом усієї зубо-щелепної системи.



Зауважимо, що вартість будь-якої послуги можна уточнити заздалегідь, зателефонувавши на рецепцію.







Найпопулярніші запити пацієнтів – професійна гігієна та відбілювання зубів.



«Відбілювати зуби варто робити тим, хто має звичку курити та вживати багато кольорових напоїв. Нині відбілювання в рази ощадливіше, ніж було колись. До речі, у нашій клініці – один із кращих, якщо не найкращий, апарат для відбілювання. Він не пошкоджує зубну емаль і не викликає чутливості», – пояснює Олександр Солдан.







Зазвичай процедури вистачає на понад рік, утім, все індивідуально. Така ж ситуація і з професійною гігієною. За словами лікаря, є пацієнти, які приходять раз у пів року, а є й такі, що чистять зуби щомісяця. На це впливає низка факторів: від зубної пасти – до якості питної води.



Людям, у яких проблем із зубами немає, відвідувати стоматолога варто два рази на рік. Якщо ж догляд за зубами – правильний, виконувати інші маніпуляції, окрім гігієни та відбілювання, не доведеться.







Додамо, що професійна гігієна ротової порожнини та комплексна чистка зубів у Сheeese Dental Education вартує від 1500 гривень.



У клініці також можна зробити якісні фотополімерні та ортопедичні реставрації: вініри і коронки, встановити брекет-систему або елайнери.



Більше про Сheeese Dental Education – в



Адреса та контакти:



м. Луцьк, вул. Кравчука, 15д

номер: 0 (98) 951 05 95



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter та Instagram. У Луцьку з’явився новий центр імплантології та естетичної стоматології. Цікаво, що клініка не має аналогів на Волині та нагадує радше європейську. Тут працюють висококваліфіковані фахівці, а у кожного із них – вузька спеціалізація.VIP-кімната, обстеження на комп’ютерному томографі і можливість зробити на місці необхідний аналіз – далеко не всі переваги клініки. Тож розповідаємо про все по порядку.Хірург-стоматолог та співвласник Сheeese Dental Educationкаже: познайомився з майбутнім партнером під час спільних поїздок у зону АТО.«Ми з колегами кілька разів їздили в зону АТО оперувати наших хлопців, ставити безкоштовні імпланти, видаляти зуби, проводити різні хірургічні операції. Там познайомився з колегою, з яким нині тісно працюємо. Відкрити стоматологічний центр – його ідея. Він запропонував, почав, а я підтримав. Так і народилася ця клініка», – ділиться лікар.Олександр Солдан займається імплантацією з 2011 року. Ще будучи в інтернатурі, відвідував тижневі курси з дентальної імплантації, стажувався у кращих українських та іноземних клініках. Окрім того, відвідав чимало країн Європи, де додатково вивчав кісткову реконструкцію та пластичну хірургію.Свій центр стоматології почали будувати наприкінці 2021-го. Щоправда, через початок повномасштабної війни на невизначений термін проєкт вирішили відкласти.«Майже пів року ми нічого не робили. А коли продовжили – виникало чимало проблем. Спершу – прискіпливо вибирали дизайнерів, а згодом, розпочавши ремонтні роботи, зіткнулися з браком необхідних матеріалів. У нашому інтер’єрі – багато скла, а вітчизняні склозаводи на той момент уже були пошкоджені», – продовжує хірург.Основне завдання, яке ставили перед собою лікарі, – створити у Луцьку зразкову клініку, якої дотепер на Волині не було. Втілити задумане таки вдалося.«Луцьк перенасичений стоматологічними клініками – треба було здивувати. Тож у нашому центрі надають без перебільшення усі види стоматологічних послуг, а у кожного з лікарів, які працюють у клініці, – багаторічний досвід та вузька спеціалізація. Серед напрямків – терапія, хірургія та імплантологія, ортопедія, ортодонтія, ендодонтія, пародонтологія і гнатологія. Також у нас є конференц-зала, у якій відбуватимуться навчання передусім для наших лікарів та для всіх охочих теж», – додає Олександр.Окрім того, центр стоматології має домовленості з медичною лабораторією, тож здати необхідний аналіз можна відразу в клініці. Цікаво, що тут аналізи вартуватимуть дешевше.Також у Сheeese Dental Education є послуга лікування зубів уві сні. Іноді місцева анестезія не може допомогти пацієнту впоратись зі страхом, тож у таких випадках лікарі часто застосовують медикаментозний сон.«Пацієнта занурюють у стан фізичного та емоційного розслаблення за допомогою седативних препаратів, аби він не відчував болю і страху під час операції. Найчастіше медикаментозний сон застосовують у дитячій і хірургічній стоматології. Зауважу, що це – абсолютно безпечно», – розповідає Олександр Солдан.Усього в клініці – 5 кабінетів. Ми записуємо розмову в післяопераційній кімнаті. Та найбільше дивує «готельний номер» або, як кажуть у клініці, VIP-кімната.«Там – окремий вхід. Пацієнт може прийти і розміститися о 3 ночі, наприклад. Часто приїжджають серед ночі немісцеві. І у таких випадках адміністратори допомагають шукати пацієнтам місце, де можна зупинитися. У своїй клініці ми це передбачили і облаштували номер, у якому є все необхідне, аби переночувати чи залишитись на кілька діб до чи після операції», – пояснює лікар.Ще одна перевага центру стоматології – сучасне обладнання від провідних виробників світу. Ба більше, у клініці є комп’ютерний томограф і центр 3D-досліджень, що забезпечує високий рівень надання медичних послуг.Важливо й те, що після оперативних втручань чи будь-яких складніших видалень кожному пацієнту дарують необхідний набір для догляду за ротовою порожниною та медикаменти для зняття болю і запального процесу.«Ми даємо пацієнтам лише ті засоби та препарати, що є найбільш корисними і дієвими. Наприклад, ополіскувачі, які вам радять в аптеці, здебільшого не допомагають або в гіршому випадку можуть завдати шкоди. Тому у нас представлені лише ті засоби, дія яких доведена. Ті, якими ми користуємось самі», – зазначає Олександр Солдан.Ціни у Сheeese Dental Education – середні. До того ж, зважаючи на війну, найближчі два роки їх не підніматимуть. Наприклад, первинний огляд у будь-якого спеціаліста клініки коштуватиме 300 гривень. Під час нього зуби обстежують ручними інструментами і за потреби роблять прицільні знімки. Якщо лікар виявить серйозну проблему – вам зроблять комп’ютерну томографію чи панорамний знімок. Така послуга вартуватиме дещо більше, однак ви отримаєте детальне обстеження всіх зубів, суглобів, гайморових пазух і загалом усієї зубо-щелепної системи.Зауважимо, що вартість будь-якої послуги можна уточнити заздалегідь, зателефонувавши на рецепцію.Найпопулярніші запити пацієнтів – професійна гігієна та відбілювання зубів.«Відбілювати зуби варто робити тим, хто має звичку курити та вживати багато кольорових напоїв. Нині відбілювання в рази ощадливіше, ніж було колись. До речі, у нашій клініці – один із кращих, якщо не найкращий, апарат для відбілювання. Він не пошкоджує зубну емаль і не викликає чутливості», – пояснює Олександр Солдан.Зазвичай процедури вистачає на понад рік, утім, все індивідуально. Така ж ситуація і з професійною гігієною. За словами лікаря, є пацієнти, які приходять раз у пів року, а є й такі, що чистять зуби щомісяця. На це впливає низка факторів: від зубної пасти – до якості питної води.Людям, у яких проблем із зубами немає, відвідувати стоматолога варто два рази на рік. Якщо ж догляд за зубами – правильний, виконувати інші маніпуляції, окрім гігієни та відбілювання, не доведеться.Додамо, що професійна гігієна ротової порожнини та комплексна чистка зубів у Сheeese Dental Education вартує від 1500 гривень.У клініці також можна зробити якісні фотополімерні та ортопедичні реставрації: вініри і коронки, встановити брекет-систему або елайнери.Більше про Сheeese Dental Education – в Instagram та Facebook

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