Нафтогаз України: як сплатити за газ онлайн*

Отримувати інформацію про зміну рахункового балансу та сплачувати за послуги газопостачання не виходячи з дому.

Передавати інформацію до декількох рахунків, що перебувають у компанії.

Бачити кількість спожитого газу та сплачену суму за конкретні місяці.

Розвідка та розробка родовищ.

Експлуатаційне та дослідницьке буріння.

Забезпечення природного та скрапленого газу клієнтам.

ГК Нафтогаз України: як сплатити за газ

На сайті сервісу на головній сторінці в меню «Каталог послуг» знайти та обрати пункт «Комунальні платежі»;

У відкритій новій сторінці серед перелічених найменувань знайти послугу «Газ» або у пошуковому рядку прописати назву послуги – це найпростіший та найшвидший спосіб пошуку;

Серед наведеного переліку багатьох компаній знайти у списку ГК «Нафтогаз України» чи скористатися найлегшим способом пошуку – ввести у пошуковому полі назву компанії;

На оновленій сторінці оплата по особовому рахунку Нафтогаз – ввести номер;

Підтвердивши операцію, зазначте реквізити банківської карти – номер картки, термін дії та CVV-код;

Введіть необхідну суму до сплати;

Перевіривши показання лічильників, суму та реквізити картки, треба натиснути «Оплатити»;

Отримати та зберегти квитанцію.

У головному меню обрати розділ «Платежі»;

Серед переліку послуг вибрати «Комунальні платежі»;

На наступній сторінці у пошуковому рядку ввести назву компанії ГК «Нафтогаз України» та натиснути на неї;

Далі буде запропоновано ввести номер особового рахунку або адресу – область, район, населений пункт, вулиця, будинок, квартира, корпус;

Ввести суму до оплати та інформацію платіжної картки з якої буде здійснюватися сплата;

Підтвердити кнопкою «Оплата» та отримати квитанцію.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» є головним підприємством паливно-енергетичного комплексу, однією із найбільш потужних компаній України. Діяльність компанії покриває весь спектр від видобування до реалізації продукції. «Нафтогаз» - найбільший постачальник газу для побутових користувачів України.Тарифи «Нафтогазу» надають конкурентоспроможні ціни на рік, місяць, на опалювальний період. Крім чисто комерційної роботи, компанія здійснює важливу соціальну роль, забезпечивши населення, бюджетні установи і комунальних споживачів блакитним паливом за цінами, що встановлює держава.На сайті «Нафтогаз України» зареєстрованим клієнтам пропонують особистий кабінет, за допомогою якого можна:Нафтогаз України - вертикально інтегрована нафтогазова компанія, котра виконує весь спектр операцій:Переробку газу, нафти і конденсату на 5 газопереробних заводах, які належать до структури компанії, виготовляючи на них скраплений газ, моторне паливо та інші види нафтопродуктів.Клієнти компанії Нафтогаз України користуються її послугами та шукають максимально зручний та швидкий спосіб оплати, використовуючи онлайн-сервіси, додатки, а саме:Заплатити за газ карткою онлайн можна у персональному кабінеті через офіційний сайт «Нафтогазу». Спочатку потрібно увійти в особистий кабінет - для цього знадобляться логін і пароль. Якщо їх ще немає, слід пройти реєстрацію – для цього необхідний номер особового рахунку, який вказаний на платіжці. В особистому кабінеті клієнту покажуть всю інформацію про його рахунок, чинний тариф, персональна інформація, наявність або відсутність субсидії. Керуючись простим вказівкам, можна легко і швидко здійснити оплату за газ.