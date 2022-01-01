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До Ковеля прибули біженці

До Ковеля прибули біженці
Біженці із Кривого Рогу вчора, 27 лютого, прибули до Ковеля.

Про це повідомляє Ковельська міська рада.

Для людей організували ночівлю у наших закладах освіти. Всі вони забезпечені харчуванням. Частину людей взяли ковельчани у свої домівки.

Ковельський міський голова Ігор Чайка у відеозверненні повідомив:

"Сьогодні ми прийняли та розмістили десятки людей, які прибули в Ковель залізницею з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Щиро дякую за це нашим освітянам. Вони не лише гостинно зустріли, а й оперативно розмістили родини з дітьми у навчальних закладах нашого міста.

Ми подбали і про безпеку ковельських мам та дітей, і сьогодні відправили першу групу до міста Утена (Литва) на запрошення наших партнерів. Хотів би окремо подякувати муніципалітетам міст-партнерів Ковеля в Польщі, Німеччині та Литві. Всі вони, як справжні брати, запропонували нам свою допомогу і вже готують для нас гуманітарні конвої та збирають найнеобхідніше".



Сьогодні ми перевезли у безпечне місце і вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що у мікрорайоні Сільмаш. Так, це не наш комунальний заклад, але це діти без батьків і ми подбали про їхню безпеку

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Теги: біженці, Ковель
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