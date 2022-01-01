До Ковеля прибули біженці

Біженці із Кривого Рогу вчора, 27 лютого, прибули до Ковеля.Про це повідомляє Ковельська міська рада.Для людей організували ночівлю у наших закладах освіти. Всі вони забезпечені харчуванням. Частину людей взяли ковельчани у свої домівки.Ковельський міський головау відеозверненні повідомив:"Сьогодні ми прийняли та розмістили десятки людей, які прибули в Ковель залізницею з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Щиро дякую за це нашим освітянам. Вони не лише гостинно зустріли, а й оперативно розмістили родини з дітьми у навчальних закладах нашого міста.Ми подбали і про безпеку ковельських мам та дітей, і сьогодні відправили першу групу до міста Утена (Литва) на запрошення наших партнерів. Хотів би окремо подякувати муніципалітетам міст-партнерів Ковеля в Польщі, Німеччині та Литві. Всі вони, як справжні брати, запропонували нам свою допомогу і вже готують для нас гуманітарні конвої та збирають найнеобхідніше".Сьогодні ми перевезли у безпечне місце і вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що у мікрорайоні Сільмаш. Так, це не наш комунальний заклад, але це діти без батьків і ми подбали про їхню безпеку