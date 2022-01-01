До Ковеля прибули біженці
Сьогодні, 00:56
Біженці із Кривого Рогу вчора, 27 лютого, прибули до Ковеля.
Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Для людей організували ночівлю у наших закладах освіти. Всі вони забезпечені харчуванням. Частину людей взяли ковельчани у свої домівки.
Ковельський міський голова Ігор Чайка у відеозверненні повідомив:
"Сьогодні ми прийняли та розмістили десятки людей, які прибули в Ковель залізницею з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Щиро дякую за це нашим освітянам. Вони не лише гостинно зустріли, а й оперативно розмістили родини з дітьми у навчальних закладах нашого міста.
Ми подбали і про безпеку ковельських мам та дітей, і сьогодні відправили першу групу до міста Утена (Литва) на запрошення наших партнерів. Хотів би окремо подякувати муніципалітетам міст-партнерів Ковеля в Польщі, Німеччині та Литві. Всі вони, як справжні брати, запропонували нам свою допомогу і вже готують для нас гуманітарні конвої та збирають найнеобхідніше".
Сьогодні ми перевезли у безпечне місце і вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що у мікрорайоні Сільмаш. Так, це не наш комунальний заклад, але це діти без батьків і ми подбали про їхню безпеку
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Про це повідомляє Ковельська міська рада.
Для людей організували ночівлю у наших закладах освіти. Всі вони забезпечені харчуванням. Частину людей взяли ковельчани у свої домівки.
Ковельський міський голова Ігор Чайка у відеозверненні повідомив:
"Сьогодні ми прийняли та розмістили десятки людей, які прибули в Ковель залізницею з тих регіонів України, де ведуться активні бойові дії. Щиро дякую за це нашим освітянам. Вони не лише гостинно зустріли, а й оперативно розмістили родини з дітьми у навчальних закладах нашого міста.
Ми подбали і про безпеку ковельських мам та дітей, і сьогодні відправили першу групу до міста Утена (Литва) на запрошення наших партнерів. Хотів би окремо подякувати муніципалітетам міст-партнерів Ковеля в Польщі, Німеччині та Литві. Всі вони, як справжні брати, запропонували нам свою допомогу і вже готують для нас гуманітарні конвої та збирають найнеобхідніше".
Сьогодні ми перевезли у безпечне місце і вихованців обласного центру соціально-психологічної реабілітації, що у мікрорайоні Сільмаш. Так, це не наш комунальний заклад, але це діти без батьків і ми подбали про їхню безпеку
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