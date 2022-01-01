Переговори України і Росії закінчилися
Сьогодні, 15:56
На білоруському кордоні завершилися переговори України та Російської Федерації.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Результати поки невідомі. Зауважимо, що, відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке.
Як ми повідомляли раніше, до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Верховна Рада України.
Результати поки невідомі. Зауважимо, що, відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке.
Як ми повідомляли раніше, до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу» Давид Арахамія, міністр оборони України Олексій Резніков, радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Андрій Костін, народний депутат Рустем Умєров та заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький.
Нагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що українська делегація зустрінеться з російською без попередніх умов на українсько-білоруському кордоні, в районі річки Прип'ять.
Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.
Згодом стало відомо, що перемовини відбудуться у понеділок зранку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 17-річний мотоцикліст на смерть збив пенсіонерку
Сьогодні, 16:34
Переговори України і Росії закінчилися
Сьогодні, 15:56