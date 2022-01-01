Переговори України і Росії закінчилися

На білоруському кордоні завершилися переговори України та Російської Федерації.Про це повідомляє Верховна Рада України.Результати поки невідомі. Зауважимо, що, відповідно до міжнародних конвенцій, зокрема Віденської конвенції про дипломатичні зносини, хід переговорів не висвітлюється до того, як сторони не висловлять спільне комюніке.Як ми повідомляли раніше, до складу делегації увійшли: голова фракції «Слуга Народу», міністр оборони України, радник керівника Офісу Президента, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі, народний депутатта заступник міністра закордонних справ УкраїниНагадаємо, учора, 27 лютого, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зателефонував Володимиру Зеленському. Політики домовилися, що, в районі річки Прип'ять.Олександр Лукашенко взяв на себе відповідальність за те, що на час проїзду, переговорів та повернення української делегації всі літаки, гелікоптери та ракети, розміщені на білоруській території, залишаться на землі.Згодом стало відомо, що