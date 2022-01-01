Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодині», відправили у військкомат

Чоловіків, які хотіли за хабар виїхати до Польщі через «Ягодині», відправили у військкомат
Чоловіки, які з 24 лютого хотіли виїхати закордон і пропонували прикордонникам хабарі, будуть змушені відвідати військкомат.

Про це повідомляють на сторінці Державної прикрдонної служби України.

Як відомо, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі країни громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.

Тільки протягом доби військовослужбовці Держприкордонслужби виявили 16 громадян України, які намагалися порушити цей закон. А коли прикордонники відмовляли їм у пропуску, вони спробували підкупити правоохоронців. Правопорушення, передбачене ч.1 ст. 369 КК України, співробітники ГВВВБ Держприкордонслужби документували та передавали для подальших правових дій представникам поліції.

Покинути країну незаконно намагалися як чоловіки молодшого віку, так і старшого, від 2002 до 1962 років народження. Вони пропонували неправомірні кошти від 150 доларів до 1 тисячі доларів.
«Шегині», «Краківець»,«Тисa», «Смільниця», «Косино», «Рава-Руська», «Серпневе»,«Дзвінкове» «Грушів», «Ягодин», «Табаки», «Порубне», «Вилок» - у жодному із цих пунктів пропуску, від західної до південної ділянки, перетнути кордон їм не вдалося. До того ж їм доведеться найближчим часом ще й відвідати районні військкомати.

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Теги: війна, хабар, Україна
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