«Кордони не порушені», – ОДА про ситуацію на Волині станом на ранок 2 березня. ВІДЕО
Сьогодні, 11:13
Ситуація на Волині стабільна та контрольована.
Про це у відеозверненні зранку 2 березня повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
"Ніч на Волині минула спокійно та без повітряних тривог. Наші кордони цілі та непорушені. Кожен на своєму місці та на своєму посту робить свою роботу. Скоординована робота з усіма населеними пунктами Волині. Люди продовжують активно підтримувати українську армію. Надходить допомога і з-за кордону. Люблінське воєводство готове віділити зі свого бюжлжету кошти для підтримки громадян та військових. Також для нас зібрали два атомобілі гуманітарної допомоги, які сьогодні із Хелма доставлять у Луцьк", - йдеться в його повідомленні.
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Про це у відеозверненні зранку 2 березня повідомив голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко.
"Ніч на Волині минула спокійно та без повітряних тривог. Наші кордони цілі та непорушені. Кожен на своєму місці та на своєму посту робить свою роботу. Скоординована робота з усіма населеними пунктами Волині. Люди продовжують активно підтримувати українську армію. Надходить допомога і з-за кордону. Люблінське воєводство готове віділити зі свого бюжлжету кошти для підтримки громадян та військових. Також для нас зібрали два атомобілі гуманітарної допомоги, які сьогодні із Хелма доставлять у Луцьк", - йдеться в його повідомленні.
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