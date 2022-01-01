До Ковеля прибули майже пів тисячі біженців. ВІДЕО





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«Перший раз до нас приїхали біженці із Кривого Рога і Києва. Також були біженці зі східних територій. Було 368 студентів-індусів, арабів, пакистанців, які навчалися у вишах України. Їх організовано евакуювали. Коли вони прибули до нас вночі – у нас підготовлені заклади освіти, 8 шкіл, у яких обладнані спальні місця, налагоджене харчування, мінімальний побут, де люди можуть помитися, відпочити», – розповіла директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Верчук.



«Ми приїхали у Ковель, тут ми отримали хорошу їжу, у нас бус сніданок, вечеря, мали всі необхідні умови. Я хочу подякувати від щирого серця за теплий прийом. Коли ситуація у вашій країні нормалізується, ми обов’язково повернемося, щоб побачити Ковель знову і подякувати. Утім – уже з подарунками», – каже розповів один із біженців-іноземців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковель прибули майже 500 біженців, аби згодом відправитися у безпечніше місце. Серед них – і студенти-іноземці. Усім за потреби надавали меддопомогу і відправляли до Польщі. Були й такі, хто залишався у місті залізничників.Про це пише 12 канал «Перший раз до нас приїхали біженці із Кривого Рога і Києва. Також були біженці зі східних територій. Було 368 студентів-індусів, арабів, пакистанців, які навчалися у вишах України. Їх організовано евакуювали. Коли вони прибули до нас вночі – у нас підготовлені заклади освіти, 8 шкіл, у яких обладнані спальні місця, налагоджене харчування, мінімальний побут, де люди можуть помитися, відпочити», – розповіла директорка центру професійного розвитку педагогічних працівників«Ми приїхали у Ковель, тут ми отримали хорошу їжу, у нас бус сніданок, вечеря, мали всі необхідні умови. Я хочу подякувати від щирого серця за теплий прийом. Коли ситуація у вашій країні нормалізується, ми обов’язково повернемося, щоб побачити Ковель знову і подякувати. Утім – уже з подарунками», – каже розповів один із біженців-іноземців.

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