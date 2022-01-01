Петиція про закриття українського неба набрала потрібну кількість підписів





Про це повідомили на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.



"Ми це зробили!!! Наше Інформаційне військо, ви - НАЙКРАЩІ!", - йдеться у дописі на сторінці українського парламенту.



Як відомо, станом на 22:50



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