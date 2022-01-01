Петиція про закриття українського неба набрала потрібну кількість підписів

Петиція про закриття повітряного простору над Україною силами НАТО набрала необхідну кількість підписів.

Про це повідомили на сторінці Верховної Ради України у телеграмі.

"Ми це зробили!!! Наше Інформаційне військо, ви - НАЙКРАЩІ!", - йдеться у дописі на сторінці українського парламенту.

Як відомо, станом на 22:50 петицію підписали 97% громадян. Для підтримки петиції не вистачало 34 713 підписів.

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Теги: НАТО, петиція, війна
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