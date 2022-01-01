У мережі знайшли докази, що «свіже» відео із Путіним – змонтоване. ВІДЕО

У мережі знайшли докази, що «свіже» відео із Путіним – змонтоване. ВІДЕО
Нове відео з президентом Росії Володимиром Путіним, випущене в суботу, 5 березня, викликало деякі питання в користувачів мережі. При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент пройшла крізь мікрофон.

Про це повідомляє OBOZREVATEL.

Це може вказувати на те, що ролик, у якому Путін нібито сидить за одним столом серед співробітниць "Аерофлоту", насправді змонтований. Фахівці пояснили: це цілком можливо, але підсобникам окупанта в такому разі довелося б використовувати складні методи зйомки.

Так, глава РФ міг фізично й не бути присутнім на зустрічі. Його могли знімати відразу на кілька камер із декількох ракурсів прямо в бункері (ну чи будь-якому іншому приміщенні).
У мережі знайшли докази, що «свіже» відео із Путіним – змонтоване. ВІДЕО


Щоб звести різні відео (з Путіним і з учасницями заходу) в одне, довелося б ідеально налаштувати збіг у ракурсі та крупності, зробити однаковий баланс кольорів, підібрати правильне освітлення.

Однак у деталях кремлівські фахівці, судячи з усього, промахнулися. Під час розмови Путін активно жестикулював. Якщо дивитися уповільнений запис, то на кількох кадрах видно: рука президента РФ вільно проходить крізь металеву стійку мікрофона.
У мережі знайшли докази, що «свіже» відео із Путіним – змонтоване. ВІДЕО




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Теги: відео, Путін, монтаж
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Коментарі 1
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Нажаль це фейк.Такий ефект з’явився в результаті цифрового стиснення відео. В оригіналі цього відео такого глюку нема.Не потрібно скочуватися до рівня придуркуватих російських пропагандистів.
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