У мережі знайшли докази, що «свіже» відео із Путіним – змонтоване. ВІДЕО

Володимиром Путіним, випущене в суботу, 5 березня, викликало деякі питання в користувачів мережі. При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент пройшла крізь мікрофон.



Про це повідомляє



Це може вказувати на те, що ролик, у якому Путін нібито сидить за одним столом серед співробітниць "Аерофлоту", насправді змонтований. Фахівці пояснили: це цілком можливо, але підсобникам окупанта в такому разі довелося б використовувати складні методи зйомки.



Так, глава РФ міг фізично й не бути присутнім на зустрічі. Його могли знімати відразу на кілька камер із декількох ракурсів прямо в бункері (ну чи будь-якому іншому приміщенні).



Щоб звести різні відео (з Путіним і з учасницями заходу) в одне, довелося б ідеально налаштувати збіг у ракурсі та крупності, зробити однаковий баланс кольорів, підібрати правильне освітлення.



Однак у деталях кремлівські фахівці, судячи з усього, промахнулися. Під час розмови Путін активно жестикулював. Якщо дивитися уповільнений запис, то на кількох кадрах видно: рука президента РФ вільно проходить крізь металеву стійку мікрофона.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нове відео з президентом Росії, випущене в суботу, 5 березня, викликало деякі питання в користувачів мережі. При уповільненому перегляді можна побачити: рука глави Кремля в якийсь момент пройшла крізь мікрофон.Про це повідомляє OBOZREVATEL Це може вказувати на те, що ролик, у якому Путін нібито сидить за одним столом серед співробітниць "Аерофлоту", насправді змонтований. Фахівці пояснили: це цілком можливо, але підсобникам окупанта в такому разі довелося б використовувати складні методи зйомки.Так, глава РФ міг фізично й не бути присутнім на зустрічі. Його могли знімати відразу на кілька камер із декількох ракурсів прямо в бункері (ну чи будь-якому іншому приміщенні).Щоб звести різні відео (з Путіним і з учасницями заходу) в одне, довелося б ідеально налаштувати збіг у ракурсі та крупності, зробити однаковий баланс кольорів, підібрати правильне освітлення.Однак у деталях кремлівські фахівці, судячи з усього, промахнулися. Під час розмови Путін активно жестикулював. Якщо дивитися уповільнений запис, то на кількох кадрах видно: рука президента РФ вільно проходить крізь металеву стійку мікрофона.

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