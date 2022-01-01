У Луцьку сьогодні прощатимуться із загиблим Владиславом Недільком
Сьогодні, 15:07
Сьогодні, 6 березня, приблизно о 17 годині на Театральному майдані відбудеться прощання зі старшим солдатом Владиславом Недільком, який загинув 26 лютого під час підриву диверсійно-розвідувальної групи противника нашого танку під Лисичанськом.
Про це повідомляють на сторінці Серце Патріота у фейсбуці.
"Маємо гідно зустріти земляка Владислава Неділько, який загинув 26 лютого в Луганській області. Його сьогодні везуть додому, на Волинь, приблизно о 17 годині буде прощання на Театральному майдані, приходьте вшанувати Героя! Вічна пам'ять нашому Захиснику! Оскільки дорога зараз складна, точну годину зустрічі повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
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Про це повідомляють на сторінці Серце Патріота у фейсбуці.
"Маємо гідно зустріти земляка Владислава Неділько, який загинув 26 лютого в Луганській області. Його сьогодні везуть додому, на Волинь, приблизно о 17 годині буде прощання на Театральному майдані, приходьте вшанувати Героя! Вічна пам'ять нашому Захиснику! Оскільки дорога зараз складна, точну годину зустрічі повідомимо додатково!" - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним загиблого українського воїна!
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