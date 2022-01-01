Із України виїхали 2 млн людей, – ООН





Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.



"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.



Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.



Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.



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