Із України виїхали 2 млн людей, – ООН

Із України виїхали 2 млн людей, – ООН
Верховний комісар ООН у справах біженців оцінює кількість людей, що виїхали з України через війну, вже у 2 млн осіб.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.

Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.

Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.

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Теги: Біженці, ООН, війна
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