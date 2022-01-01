Із України виїхали 2 млн людей, – ООН
Сьогодні, 13:13
Верховний комісар ООН у справах біженців оцінює кількість людей, що виїхали з України через війну, вже у 2 млн осіб.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.
Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.
Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.
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Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"На сьогодні потік біженців з України досягає 2 млн осіб", - заявив Філіппо Гранді.
Найбільше українців виїздять через польський кордон, на 7 березня їхню кількість оцінювали вже у понад мільйон осіб.
Кордон Румунії перетнули понад 290 тисяч українців.
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