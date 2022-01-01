Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО

Бійці Луцького Окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних Сил України (військової частини А7062) юридично підтвердили своє рішення героїчно захищати свою землю, склавши присягу на вірність Українському народові.Про це повідомляє пресслужба в/ч А7062.«Складання присяги – це юридичний військовий аспект, що передбачає юридичну відповідальність кожного військовослужбовця за дотримання зобов’язань, які він, згідно із чинним законодавством та Конституцією України, прийняв перед строєм та своїми побратимами. Вони присягли обороняти рідну землю, зберігати суверенітет та цілісність України та захищати свій народ. Це не просто слова, це зобов’язання стояти до кінця, а якщо потрібно, то пожертвувати своїм здоров’ям і життям, для того, аби виконати ці задачі», - зазначає командир в/ч А7062, підполковникНагадаємо, що наразі головна задача тероборони – оборона міста Луцьк та прилеглої території від зазіхань ворога, безпека громадян, а також допомога людям, які переміщаються із тимчасово окупованих територій, сприяння в евакуації громадян із небезпечних точок нашої країни, забезпечення їм надання медичної та гуманітарної допомоги.«Ми вже виконуємо завдання по фортифікаційних спорудах, обладнуємо місця оборони і безперервно готуємо наших військових для того, щоб гідно дати відсіч ворогу та не допустити його просування», - наголошує Олександр Адамович.