Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО

Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО
Бійці Луцького Окремого батальйону Сил територіальної оборони Збройних Сил України (військової частини А7062) юридично підтвердили своє рішення героїчно захищати свою землю, склавши присягу на вірність Українському народові.

Про це повідомляє пресслужба в/ч А7062.

«Складання присяги – це юридичний військовий аспект, що передбачає юридичну відповідальність кожного військовослужбовця за дотримання зобов’язань, які він, згідно із чинним законодавством та Конституцією України, прийняв перед строєм та своїми побратимами. Вони присягли обороняти рідну землю, зберігати суверенітет та цілісність України та захищати свій народ. Це не просто слова, це зобов’язання стояти до кінця, а якщо потрібно, то пожертвувати своїм здоров’ям і життям, для того, аби виконати ці задачі», - зазначає командир в/ч А7062, підполковник Олександр Адамович.
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО

Нагадаємо, що наразі головна задача тероборони – оборона міста Луцьк та прилеглої території від зазіхань ворога, безпека громадян, а також допомога людям, які переміщаються із тимчасово окупованих територій, сприяння в евакуації громадян із небезпечних точок нашої країни, забезпечення їм надання медичної та гуманітарної допомоги.
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО

«Ми вже виконуємо завдання по фортифікаційних спорудах, обладнуємо місця оборони і безперервно готуємо наших військових для того, щоб гідно дати відсіч ворогу та не допустити його просування», - наголошує Олександр Адамович.
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк, присяга
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Хлопці, вибачте, що так мало, я лише школяр»: воїнів з волинської бригади до сліз зворушив грошовий переказ дитини
Добрі новини від ВолиньPost за 7 березня. ЩОДЕННА ПІДБІРКА
Окупанти здаються, білоруси тікають, а закохані волиняни одружуються: добрі новини від ВолиньPost за 5 березня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України
Сьогодні, 15:33
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 15:25
Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов
Сьогодні, 15:11
За 12 днів - 12 тисяч осіб: повідомили про втрати противника
Сьогодні, 14:40
Схожі новини
Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 6 березня. ПІДБІРКА Крізь призму війни: добрі новини від ВолиньPost за 6 березня. ПІДБІРКА
06 березень, 21:55
5 березня на Волині: гортаючи календар 5 березня на Волині: гортаючи календар
05 березень, 00:00
«Доки бійці на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині «Доки бійці на передовій знищують окупанта, ми працюємо в тилу»: Погуляйко розповів про ситуацію на Волині
04 березень, 20:45
Луцький міський голова звернувся до усіх білорусів. ВІДЕО Луцький міський голова звернувся до усіх білорусів. ВІДЕО
04 березень, 18:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські війська розбомбили лікарню в Ізюмі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
Йшов в магазин за продуктами: як мобілізовують воїнів з ОРДЛО. ВІДЕО
Сьогодні, 15:50
 0
Яка ситуація з евакуацією жителів у різних містах України
Сьогодні, 15:33
 0
Військовослужбовці луцького тербату склали військову присягу. ФОТО
Сьогодні, 15:25
 0
Якщо НАТО не хоче «закрити небо» над Україною, ми зробимо це самі: дайте нам зброю, - Данілов
Сьогодні, 15:11
 0
Медіа
відео
1/8