Росія випустила 328 ракет по мирним містам і селам України
Сьогодні, 12:20
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет.
Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.
"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.
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Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.
"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.
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Коментарі 2
Ну вже на Волині писати "по містам і селам" - то ганьба. Звідки журналістів берете,
Виправте помилки хоч у заголовку, писаки. Оце все дистанційка робить.
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