Росія випустила 328 ракет по мирним містам і селам України

Росія випустила 328 ракет по мирним містам і селам України
Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет.

Про це повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний на своїй сторінці у фейсбуці.

"Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу “Іскандер” і “Калібр” по мирним містам і селам України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - йдеться в повідомленні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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Коментарі 2
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Ну вже на Волині писати "по містам і селам" - то ганьба. Звідки журналістів берете,
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Виправте помилки хоч у заголовку, писаки. Оце все дистанційка робить.
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