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Тероборона Волині шукає фахівців

Тероборона Волині шукає фахівців
100 Окрема бригада територіальної оборони Волині потребує для проходження служби у своїх лавах фахівців.

Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук.

Бригада потребує водіїв категорії D,C,E, водія- екскаваторника, водія-кранівника; тракториста; спеціаліста по роботі з деревиною.

Охочих просять сконтактувати з представником за номером:+380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому ТЦК та СП.

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Теги: Тероборона, Луцьк, фахівці
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