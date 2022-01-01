Тероборона Волині шукає фахівців
Сьогодні, 13:28
100 Окрема бригада територіальної оборони Волині потребує для проходження служби у своїх лавах фахівців.
Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук.
Бригада потребує водіїв категорії D,C,E, водія- екскаваторника, водія-кранівника; тракториста; спеціаліста по роботі з деревиною.
Охочих просять сконтактувати з представником за номером:+380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому ТЦК та СП.
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Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук.
Бригада потребує водіїв категорії D,C,E, водія- екскаваторника, водія-кранівника; тракториста; спеціаліста по роботі з деревиною.
Охочих просять сконтактувати з представником за номером:+380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому ТЦК та СП.
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