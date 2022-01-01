Тероборона Волині шукає фахівців





Про це повідомляють на



Бригада потребує водіїв категорії D,C,E, водія- екскаваторника, водія-кранівника; тракториста; спеціаліста по роботі з деревиною.



Охочих просять сконтактувати з представником за номером:+380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому ТЦК та СП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 100 Окрема бригада територіальної оборони Волині потребує для проходження служби у своїх лавах фахівців.Про це повідомляють на сторінці у Фейсбук.Бригада потребує водіїв категорії D,C,E, водія- екскаваторника, водія-кранівника; тракториста; спеціаліста по роботі з деревиною.Охочих просять сконтактувати з представником за номером:+380682597218 та зустрітись з ним у Луцькому ТЦК та СП.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію