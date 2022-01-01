«Війська РФ - найСИНІша армія світу»: СБУ перехопила розмову окупантів

Війська РФ - найСИНІша армія світу. Принаймні так про своїх “колег” каже один із путінських загарбників.Про це у перехопленій СБУ ромові зазначив російський окупант.«Это конченная организация: все бухие, все синие и всем по*уй, что всех нас сейчас раз*шат тут на*й. Гарахин синий, Золотской – синий, командир полка синий. Все синие, на**й», - каже загарбник.Зауважують, що у такій відвертій манері російський окупант не лише характеризує ситуацію в своєму підрозділі, але й зізнається у планах на дезертирство: прийняв рішення “*ашити” разом з пораненим старшиною та призовниками, яких “тут нет” і яких терміново евакуюють через загрозу ракетного удару.«Ще менше довіри викликає у нього командир полка. Мало того, що той завжди “синій”, то ще й у полку чи не найбільша кількість полонених, а з 60 танків залишилося 18. Тож дивується, за що командиру достроково вручили звання полковника і героя РФ», - йдеться в дописі.