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З Маріуполя вирвалися перші біженці

З Маріуполя вирвалися перші біженці
З Маріуполя 14 березня вдалося виїхати людям на 160 приватних автомобілях.

Про це повідомив голова Запорізької ОДА/ОВА Олександр Старух у Телеграм.

"…Росіяни пропустили 160 приватних авто з Маріуполя, частина з яких вже дісталася до міста Запоріжжя", - написав він.

Крім того, Старух повідомив інформацію щодо гуманітарного конвою, що прямував до Маріуполя: слід зазначити, що окупанти третій день не дають можливості доставити ліки, продукти харчування та вкрай необхідні речі для мешканців міста.

Станом на 14 березня зупинена ворогом колона знаходиться за 60 кілометрів до пункту призначення.


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Теги: Маріуполь, біженці, війна
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